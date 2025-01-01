Меню
12+
Возраст 12+

Новая классика: концерт классической музыки в Краснодаре

Это уникальное событие станет ярким акцентом культурной жизни города и подарит зрителям возможность насладиться произведениями великих композиторов в великолепном исполнении.

О программе концерта

В программе представлены шедевры классической музыки, которые остаются актуальными и востребованными на протяжении веков. Вы сможете услышать как известные, так и менее популярные произведения, которые раскроют перед вами свежие грани музыкального искусства.

Место проведения

Концерт пройдет в уютной атмосфере Концертного зала органной и камерной музыки, который славится своей акустикой и уникальным интерьером. Это идеальное место для того, чтобы погрузиться в мир классической музыки и насладиться атмосферой творчества.

Зачем стоит посетить

Посещение концерта — это превосходная возможность не только подарить себе вечер, полный музыки, но и открыть для себя новые произведения и интерпретации классических композиций. Приходите, и дайте вдохновению заполнить ваше сердце!

В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 550 ₽

