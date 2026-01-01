Спектакль Новая история страны Оз

Мюзикл в Пермском ТЮЗе

Мюзикл «Новая история страны Оз» продолжает знаменитую сказку о приключениях девочки Дороти, открывая перед зрителями новые страницы волшебного мира. На этот раз Дороти вернулась домой в Канзас, и мы узнаем, что произошло с ней после этого.

Старые друзья и новые герои

Зрители встретятся не только с любимыми персонажами — Страшилой, Железным дровосеком и Львом, но и с новыми героями, такими как ведьма Момби и её воспитанник Тип. Каждый из них играет важную роль в этой истории, которая обещает быть насыщенной событиями.

Темы дружбы и храбрости

Мюзикл рассказывает о настоящей дружбе, доброте, остром уме и необычайной храбрости. Эти темы будут близки как детям, так и взрослым, создавая атмосферу доверия и вдохновения на протяжении всего спектакля.

Приключения для зрителей

Предстоящая история наполнена множеством приключений и неожиданных встреч, как для героев на сцене, так и для зрителей в зале. Это не просто спектакль, это шанс быть частью волшебного мира страны Оз.

Приглашаем вас на мюзикл, который станет интересен детям от 7 до 15 лет. Готовы ли вы узнать новую историю страны Оз?