Спектакль Новая история страны Оз

Постановка
Пермский ТЮЗ 6+
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл в Пермском ТЮЗе

Мюзикл «Новая история страны Оз» продолжает знаменитую сказку о приключениях девочки Дороти, открывая перед зрителями новые страницы волшебного мира. На этот раз Дороти вернулась домой в Канзас, и мы узнаем, что произошло с ней после этого.

Старые друзья и новые герои

Зрители встретятся не только с любимыми персонажами — Страшилой, Железным дровосеком и Львом, но и с новыми героями, такими как ведьма Момби и её воспитанник Тип. Каждый из них играет важную роль в этой истории, которая обещает быть насыщенной событиями.

Темы дружбы и храбрости

Мюзикл рассказывает о настоящей дружбе, доброте, остром уме и необычайной храбрости. Эти темы будут близки как детям, так и взрослым, создавая атмосферу доверия и вдохновения на протяжении всего спектакля.

Приключения для зрителей

Предстоящая история наполнена множеством приключений и неожиданных встреч, как для героев на сцене, так и для зрителей в зале. Это не просто спектакль, это шанс быть частью волшебного мира страны Оз.

Приглашаем вас на мюзикл, который станет интересен детям от 7 до 15 лет. Готовы ли вы узнать новую историю страны Оз?

Март
Апрель
1 марта воскресенье
12:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
16:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
21 апреля вторник
12:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
16:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽

Свои люди — сочтемся
16+
Комедия
Свои люди — сочтемся
18 марта в 19:00 Пермский дом актера
от 1000 ₽
Жизель
12+
Балет Премьера
Жизель
20 марта в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 6000 ₽
Третий тур конкурса «Арабеск»
6+
Балет
Третий тур конкурса «Арабеск»
24 апреля в 12:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 500 ₽
