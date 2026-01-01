Обсуждение экранизаций книг в библиотеке РАН

В библиотеке по естественным наукам Российской академии наук пройдет интересное обсуждение экранизаций классических произведений. В центре внимания — фильмы «Эмма» (2020), «Бриджертон» (2020) и «Франкенштейн» (2025). Лекторы Мария Андрюкова и Наталья Тоганова, лингвисты и соведущие популярного подкаста «Книжный клатч», помогут разобраться в современных трендах, таких как новая искренность и постирония, и их влиянии на кинематограф.

Темы лекции

Экранизации книг — это всегда спорное явление. Что лучше: книга или фильм? Насколько важна близость к оригинальному тексту? Какие сюжетные линии можно модифицировать? Совпадает ли кастинг с нашими ожиданиями? На эти и другие вопросы будет дан ответ во время лекции.

Мода в экранизациях

Кино чутко реагирует на культурные тренды. Экранизации, созданные 20 лет назад, значительно отличаются от современных. В ходе обсуждения лекторы поднимут вопросы о том, в чем заключается современная мода на экранизации и могут ли новые подходы, такие как новая искренность и постирония, вдохнуть свежую жизнь в классические произведения. Также будет рассмотрено, могут ли костюмные фильмы, основанные на событиях позапрошлого века, отвечать актуальной повестке дня.

Лекторы

Мария Андрюкова и Наталья Тоганова — известные лингвисты, соведущие подкаста «Книжный клатч» и одноименного книжно-языкового клуба. Их знания и опыт сделают обсуждение не только познавательным, но и увлекательным.