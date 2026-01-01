Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новая искренность и постирония: метамодерн в книжных экранизациях.
Билеты от 1400₽
Киноафиша Новая искренность и постирония: метамодерн в книжных экранизациях.

Новая искренность и постирония: метамодерн в книжных экранизациях.

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О выставке

Обсуждение экранизаций книг в библиотеке РАН

В библиотеке по естественным наукам Российской академии наук пройдет интересное обсуждение экранизаций классических произведений. В центре внимания — фильмы «Эмма» (2020), «Бриджертон» (2020) и «Франкенштейн» (2025). Лекторы Мария Андрюкова и Наталья Тоганова, лингвисты и соведущие популярного подкаста «Книжный клатч», помогут разобраться в современных трендах, таких как новая искренность и постирония, и их влиянии на кинематограф.

Темы лекции

Экранизации книг — это всегда спорное явление. Что лучше: книга или фильм? Насколько важна близость к оригинальному тексту? Какие сюжетные линии можно модифицировать? Совпадает ли кастинг с нашими ожиданиями? На эти и другие вопросы будет дан ответ во время лекции.

Мода в экранизациях

Кино чутко реагирует на культурные тренды. Экранизации, созданные 20 лет назад, значительно отличаются от современных. В ходе обсуждения лекторы поднимут вопросы о том, в чем заключается современная мода на экранизации и могут ли новые подходы, такие как новая искренность и постирония, вдохнуть свежую жизнь в классические произведения. Также будет рассмотрено, могут ли костюмные фильмы, основанные на событиях позапрошлого века, отвечать актуальной повестке дня.

Лекторы

Мария Андрюкова и Наталья Тоганова — известные лингвисты, соведущие подкаста «Книжный клатч» и одноименного книжно-языкового клуба. Их знания и опыт сделают обсуждение не только познавательным, но и увлекательным.

Купить билет на выставка Новая искренность и постирония: метамодерн в книжных экранизациях.

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
21 марта в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1710 ₽
Музей школы и детства. Усово
6+
Исторические выставки
Музей школы и детства. Усово
7 июля в 12:00 Музей школы и детства
Билеты
Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника
13 марта в 17:00 Новая Третьяковка
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше