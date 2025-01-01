Спектакль Новаторы

Документальный спектакль о технологической революции

Театр Маяковского представляет постановку «Новаторы», приуроченную к Году науки и технологий. Под руководством режиссёра Никиты Кобелева артисты рассказывают увлекательные истории о людях, которые изменили мир, используя силу своего ума, воображения и смелости идти против течения.

Сюжет

Спектакль охватывает полтора века технологической истории, от зарождения программирования до эры интернета. Среди героев постановки:

Ада Лавлейс , дочь поэта Байрона и первый программист, написавшая алгоритмы для вычислительной машины Бэббиджа.

, дочь поэта Байрона и первый программист, написавшая алгоритмы для вычислительной машины Бэббиджа. Создатели первых компьютеров, разрабатывавшие технологии в 1930–1940-х годах.

Стив Джобс и Билл Гейтс , стоявшие у истоков персональных компьютеров.

и , стоявшие у истоков персональных компьютеров. Первый блогер 1990-х годов, начавший цифровую эпоху самовыражения.

Зрители узнают о невероятных прорывах, которые стали возможны благодаря упорству и творческому подходу, а также о том, с какими вызовами сталкивались эти люди.

Темы спектакля

Эволюция технологий: от механических машин до цифровой революции.

Истории конкуренции, сотрудничества и инноваций, определивших наше время.

Успехи и поражения изобретателей, и почему некоторые из них опередили своё время, а другие остались в его тени.

Особенности постановки