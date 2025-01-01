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Новаторы
Билеты от 1200₽
Киноафиша Новаторы

Спектакль Новаторы

Посвящение компьютерным гениям
Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Документальный спектакль о технологической революции

Театр Маяковского представляет постановку «Новаторы», приуроченную к Году науки и технологий. Под руководством режиссёра Никиты Кобелева артисты рассказывают увлекательные истории о людях, которые изменили мир, используя силу своего ума, воображения и смелости идти против течения.

Сюжет

Спектакль охватывает полтора века технологической истории, от зарождения программирования до эры интернета. Среди героев постановки:

  • Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона и первый программист, написавшая алгоритмы для вычислительной машины Бэббиджа.
  • Создатели первых компьютеров, разрабатывавшие технологии в 1930–1940-х годах.
  • Стив Джобс и Билл Гейтс, стоявшие у истоков персональных компьютеров.
  • Первый блогер 1990-х годов, начавший цифровую эпоху самовыражения.

Зрители узнают о невероятных прорывах, которые стали возможны благодаря упорству и творческому подходу, а также о том, с какими вызовами сталкивались эти люди.

Темы спектакля

  • Эволюция технологий: от механических машин до цифровой революции.
  • Истории конкуренции, сотрудничества и инноваций, определивших наше время.
  • Успехи и поражения изобретателей, и почему некоторые из них опередили своё время, а другие остались в его тени.

Особенности постановки

  • Документальная основа: спектакль опирается на реальные биографии и исторические события, погружая зрителя в атмосферу разных эпох.
  • Технологические элементы: современные аудиовизуальные средства помогают создать уникальную сценографию, подчеркивающую тему прогресса.
  • Образовательный аспект: «Новаторы» — это не только художественное произведение, но и увлекательный экскурс в историю науки.
Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Дарья Хорошилова
Зоя Кайдановская
Илья Никулин
Алексей Сергеев
Анастасия Мишина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1200 ₽
16 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Новаторы Новаторы Новаторы

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