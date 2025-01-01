Меню
Nova Orchestra. Симфонический Русский рок
Киноафиша Nova Orchestra. Симфонический Русский рок

Nova Orchestra. Симфонический Русский рок

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лучшие рок-хиты в исполнении NOVA ORCHESTRA

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Симфонический оркестр NOVA ORCHESTRA представит лучшие рок-хиты российских групп. В программе звучат песни легендарных коллективов, таких как Кино, Наутилус Помпилиус, Алиса, Чиж&Co, КиШ, ЧАЙФ, Пикник и Ария.

Уникальное исполнение

NOVA ORCHESTRA – это профессиональный симфонический оркестр, который объединяет современные струнные, духовые, ударные и электронные инструменты. Их универсальность и технические возможности позволяют максимально точно передать стилистику оригинальной рок-музыки.

Художественный руководитель

Дирижером и художественным руководителем является Вячеслав Панов, который руководит оркестром с большим энтузиазмом и творческой энергией.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 2 часа 10 минут. Рекомендуемый возраст зрителей - 6+. Не упустите возможность насладиться рок-классикой в уникальной интерпретации симфонического оркестра!

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

