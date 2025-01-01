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Ноу шоу
Киноафиша Ноу шоу

Спектакль Ноу шоу

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Постироничная комедия "Ноу шоу" от Театра "Организмы" в пространстве "Узел"

Театр "Организмы" представляет свой новый спектакль "Ноу шоу", который разрушает привычное восприятие развлекательного формата. Это постироничное представление затрагивает основы самого понятия "шоу" и современного энтертеймента.

От псевдолитературного вечера до трип-хоп концерта

Спектакль начинается как псевдолитературный вечер, а затем стремительно переходит в формат низкосортного стенд-апа. В кульминации зрители становятся участниками трип-хоп концерта. Это уникальное сочетание жанров создает неожиданные повороты и погружает аудиторию в атмосферу абсурда.

Деконструкция и импровизация

На протяжении всего спектакля "Ноу шоу" активно используются интернет-мемы, газетные объявления и бесструктурная импровизация. Зрители отправляются в бед-триповое путешествие по деревенскому проселку, что добавляет элементы сюрреализма и неожиданности.

Награды и фестивали

Спектакль "Ноу шоу" участвует во внеконкурсной программе фестиваля "Маска Плюс" и фестиваля современного искусства "Форма". Также он стал обладателем гран-при фестиваля экспериментального театра "NorthHouse".

Авторы и исполнители

В создании спектакля приняли участие талантливые артисты: Вова Антипов, Саша Бянкин и Маша Белоплотова. Их креативный подход и мастерство делают "Ноу шоу" незабываемым событием в мире театра.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

В ролях
Владимир Антипов
Александр Бянкин
Мария Белоплотова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1000 ₽

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