Ноты и рифмы времени

Концерт, объединяющий музыку и поэзию

В рамках поддержки Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив состоится уникальный концерт, который соберет выдающихся мастеров сцены. В программе примут участие виртуозный пианист Борис Березовский, скрипачка Валерия Абрамова, а также поэты Влад Маленко и Ольга Ершова.

Этот творческий союз создает мощную синергию: шедевры мировой классической музыки вступают в диалог с современной поэзией, рождая новое художественное пространство. Признанные музыкальные произведения, исполненные Березовским и Абрамовой, будут сочетаться со стихами Маленко и Ершовой, создавая гармоничную атмосферу.

Знакомство с артистами

Влад Маленко, которого критики называют наследником традиций Владимира Высоцкого, известен своей глубиной и эмоциональной интенсивностью. Современная поэзия Ольги Ершовой стала мостом между классическим наследием и актуальными художественными высказываниями.

Уникальный синтез искусств

Этот вечер обещает стать ярким событием для всех ценителей как классического искусства, так и современного поэтического слова. Станьте свидетелем живого диалога эпох, где каждая нота и каждое слово обретают новое звучание, создавая незабываемые впечатления для искушенной публики.