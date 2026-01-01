Notre-Dame de Paris. Версия.

Полусценическое представление «Notre-Dame de Paris» в Кремлёвском Дворце

На сцене Малого зала Государственного Кремлёвского Дворца состоится показ полусценического представления «Notre-Dame de Paris» в рамках проекта «Opera XXI». Спектакль основан на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и погружает зрителей в драматическую историю любви и страсти юной цыганки Эсмеральды и верного Квазимодо.

Музыкальный шедевр

«Notre-Dame de Paris» — это творение Риккардо Коччанте и Люка Пламондона, которое завоевало огромную популярность и даже вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству проданных билетов. Легендарная песня «Belle» была признана лучшей песней XX века во Франции, что подчеркивает значимость этой постановки.

Уникальное звучание

В спектакле принимают участие солисты оперных театров Москвы, а музыкальное сопровождение создаёт рок-группа «Симфония». Это сочетание придаёт произведению особую глубину и эмоциональность, а взаимодействие оперных певцов с рок-музыкантами формирует уникальное звучание.

Переведённые тексты и исторические образы

В программе прозвучат культовые хиты, связанные последовательной сюжетной линией. Тексты песен переведены на русский язык, а главные герои будут представлены в исторических образах, что сделает спектакль ещё более привлекательным для зрителей.

Команда проекта

Продюсером, режиссёром и художественным руководителем проекта «Opera XXI» выступает Киракас, чьё имя ассоциируется с высококачественными театральными постановками.

Не упустите возможность увидеть это великолепное представление и погрузиться в мир музыки и театра!