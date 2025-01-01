Меню
Notre-Dame de Paris в проекте Opera XXI
Notre-Dame de Paris в проекте Opera XXI

Notre-Dame de Paris в проекте Opera XXI

Театриум на Серпуховке 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Великое музыкальное событие: «Notre-Dame de Paris» на Серпуховке

«Notre-Dame de Paris» — шедевр Риккардо Коччанте и Люка Пламондона, созданный по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Этот спектакль вошел в Книгу рекордов Гиннеса за рекордное количество проданных билетов, а знаменитая песня «Belle» была признана лучшей песней XX века во Франции.

История рассказывает о трагической любви юной цыганки Эсмеральды и преданного Квазимодо. Это повествование о страсти, страданиях и социальном неравенстве затрагивает глубокие человеческие чувства и переживания.

Концертное действие от «OPERA XXI»

Театр «OPERA XXI» представляет концертное и сценическое действие, в котором участвуют солисты оперных театров Москвы. Спектакль дополнен выступлением рок-группы «Симфония», что придает особую глубину и эмоциональность исполнения. Сочетание оперного вокала и рок-музыки создает уникальное звучание музыкального произведения.

Программа и детали

В программе прозвучат легендарные хиты, объединенные последовательной сюжетной линией. Тексты переведены на русский язык, а главные герои выступят в исторических образах, что позволит зрителям глубже погрузиться в атмосферу Парижа XII века.

Продюсер и художественный руководитель «OPERA XXI» — Киракас. Продолжительность спектакля составляет два отделения по 50 минут с антрактом. Это яркое зрелище не оставит равнодушным никого!

27 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽
10 марта
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽

