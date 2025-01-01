Спектакль Нотр-Дам

Возрождение классики: «Собор Парижской Богоматери» на сцене Нового экспериментального театра в Волгограде

На театральной сцене вновь зазвучит легендарный сюжет Виктора Гюго. Драматический спектакль переносит зрителей в средневековую Францию, полную интриг и страстей, разворачивающихся вокруг красавицы-цыганки Эсмеральды.

Кто завоюет её сердце?

Сюжет сосредоточен на борьбе за сердце Эсмеральды, в которую вовлечены несколько ярких персонажей:

Феб — молодой капитан королевских стрелков, чей романтический пыл не знает границ;

— молодой капитан королевских стрелков, чей романтический пыл не знает границ; Гренгуар — вечно влюбленный поэт, который готов на всё ради своей muse;

— вечно влюбленный поэт, который готов на всё ради своей muse; Клод Фроло — жестокий Архидьякон, готовый заполучить её любой ценой;

— жестокий Архидьякон, готовый заполучить её любой ценой; Квазимодо — уродливый Горбун, пленник собора Нотр-Дам, чье сердце полно любви.

Вечная тема: борьба за счастье

Спектакль рассказывает о вечных вопросах счастья, правды и любви, которые волнуют человечество на протяжении веков. «Собор Парижской Богоматери» — это история о том, что истинная красота и доброта могут быть скрыты за внешними недостатками.

Факты о спектакле

Это постановка станет первой за десятилетия, которая вновь оживит классическую историю на сцене. Не упустите возможность стать свидетелями этого театрального события, которое объединяет в себе богатую культуру и глубокие человеческие эмоции.

Погружение в мир Гюго гарантировано — не пропустите шанс увидеть спектакль, который останется в памяти надолго!