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Нотр-Дам
Киноафиша Нотр-Дам

Спектакль Нотр-Дам

Постановка
Новый экспериментальный театр 18+
Режиссер Анастасия Фролова
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возрождение классики: «Собор Парижской Богоматери» на сцене Нового экспериментального театра в Волгограде

На театральной сцене вновь зазвучит легендарный сюжет Виктора Гюго. Драматический спектакль переносит зрителей в средневековую Францию, полную интриг и страстей, разворачивающихся вокруг красавицы-цыганки Эсмеральды.

Кто завоюет её сердце?

Сюжет сосредоточен на борьбе за сердце Эсмеральды, в которую вовлечены несколько ярких персонажей:

  • Феб — молодой капитан королевских стрелков, чей романтический пыл не знает границ;
  • Гренгуар — вечно влюбленный поэт, который готов на всё ради своей muse;
  • Клод Фроло — жестокий Архидьякон, готовый заполучить её любой ценой;
  • Квазимодо — уродливый Горбун, пленник собора Нотр-Дам, чье сердце полно любви.

Вечная тема: борьба за счастье

Спектакль рассказывает о вечных вопросах счастья, правды и любви, которые волнуют человечество на протяжении веков. «Собор Парижской Богоматери» — это история о том, что истинная красота и доброта могут быть скрыты за внешними недостатками.

Факты о спектакле

Это постановка станет первой за десятилетия, которая вновь оживит классическую историю на сцене. Не упустите возможность стать свидетелями этого театрального события, которое объединяет в себе богатую культуру и глубокие человеческие эмоции.

Погружение в мир Гюго гарантировано — не пропустите шанс увидеть спектакль, который останется в памяти надолго!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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