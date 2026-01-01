«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» — эта фраза уже давно стала культовой и олицетворяет целую эпоху в современной российской культуре. Жанр мюзикла стремительно завоевывает сердца зрителей, а Москва и Санкт-Петербург определенно можно назвать «русским Бродвеем». В обеих столицах сегодня идут около десятка ярких проектов.
Зрители знакомы с талантливыми артистами, которые исполняли главные роли в мюзиклах «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Мамма Мия», «Метро» и многих других. Мы представляем уникальную программу «Мюзикл-шоу», которая позволит вам познакомиться с драгоценным наследием мирового музыкального театра и услышать любимые арии, такие как «Belle», «Короли ночной Вероны» и другие, в живом исполнении ярких звезд московских мюзиклов.
«Мюзикл-шоу» — это динамичная театрализованная программа, где звучат не лишь арии, но и демонстрируются отрывки из знаменитых мюзиклов, связанные вместе единой историей через увлекательный конферанс. Первое отделение покажет легендарную историю «Нотр Дам де Пари», а второе — осветит судьбу Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе гарантируют вам незабываемые впечатления!
Режиссером программы выступает Алексей Петров, который предлагает зрителям уникальное театральное решение.
Не упустите возможность насладиться величественным искусством мюзикла в живом исполнении и открыть для себя лучшие традиции мирового музыкального театра!