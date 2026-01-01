Спектакль Нотр-Дам де Пари

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» от Театра на Мельникова

В Концертном зале Воронежа прозвучат знаменитые композиции из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» в исполнении Театра на Мельникова. Эта постановка предлагает оригинальный подход к классическому французскому мюзиклу, основанному на романе Виктора Гюго.

Главный герой, поэт и творец Гренгуар, отправляется в XV век вместе с группой зрителей, которые наблюдают его спектакль в наше время. Но кто знает, может, эти люди не так уж случайны? В этой интригующей связи современности и прошлого мы вместе исследуем вопрос: можно ли изменить судьбу?

Мюзикл обещает порадовать зрителей не только яркими костюмами и декорациями, но и живым звуком. Шоу-балет создает уникальную атмосферу средневековья, а музыка наполняет историю романтическими и драматическими эмоциями.

Создатели спектакля

Хореограф: Рикардо До Рего

Режиссеры: Илья Быков и Юлия Свиридова

В ролях

Александр Рычков / Максим Клестов

Александр Луканичев / Михаил Сидоренко

Константин Барышников / Евгений Петиш

Наталия Колоскова / Анна Микульская / Дарья Спиридонова

Алексей Байков

Ксения Соколова / Елена Зотова

Продолжительность

2 часа 20 минут с одним антрактом.

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей интерпретацией легендарного мюзикла и погрузиться в незабываемые эмоции, которые он дарит!