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Ностальгия по любви
Киноафиша Ностальгия по любви

Спектакль Ностальгия по любви

16+
Возраст 16+

О спектакле

О спектакле

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на премьеру спектакля «Ностальгия по любви», поставленного по пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева». «Ностальгия по любви» исследует различные грани любви: беззаветную и роковую, жертвенную и искреннюю, сумеречную и светлую. В этой истории любят все: скромный романтик Фарятьев боготворит импульсивную Шуру, которая, в свою очередь, влюблена в неуловимого мужчину-мечту, родители беззаветно любят своих детей, создавая для них «золотые клетки условностей», даже юная школьница испытывает тяжелую и безответную любовь.

Спектакль задает важный вопрос: почему самые обычные, хорошие люди оказываются несчастны? Возможно, причина в том, что где-то сдвинулась «очередь влюбленных»?

«Ностальгия по любви» – это спектакль о человеческих чувствах и взаимоотношениях, который затронет сердце каждого зрителя. Не пропустите возможность окунуться в мир любви и переживаний вместе с героями постановки.

Режиссер
Дарья Супрунова
В ролях
Юрий Авраменко
Дарья Супрунова
Нина Плотникова
Любовь Дмитриенко
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