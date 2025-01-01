Спектакль Носороги

Детский спектакль по мотивам пьесы Эжена Ионеско

В воскресное утро в маленьком французском городке его жители занимаются привычными делами, когда их жизнь неожиданно нарушается. На главной улице проносится Носорог, и вскоре странное явление затрагивает всех вокруг – они начинают превращаться в носорогов. С этим абсурдным событием зрителю предстоит разобраться вместе с главным героем пьесы, Беранже.

Сюжет и смысл

Что такое Носороги? И как остаться ЧЕЛОВЕКОМ, когда мир вокруг сходит с ума? Пьеса «Носорог», написанная французским драматургом Эженом Ионеско в 1959 году, бросает вызов привычным представлениям о норме и абсурдности. Эта работа стала настоящим театральным феноменом, многократно ставилась на мировых сценах и обрастала новыми смыслами с каждой интерпретацией.

Трактовка от «13 студии»

Молодой коллектив «13 студии» предлагает свою уникальную трактовку пьесы, приглашая зрителей взглянуть на окружающий мир через призму абсурда. Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и заставит задуматься о важных вопросах жизни в современном обществе.

Интересные факты

Пьеса «Носорог» считается одним из ярких примеров театра абсурда.

Она была впервые поставлена в 1959 году и с тех пор стала классикой театрального репертуара.

Ионеско использует метафору носорога для отражения массового психоза и утраты индивидуальности.

Не упустите возможность увидеть эту актуальную и глубокую пьесу в исполнении «13 студии». Спектакль рассчитан на зрителей от 9 лет.