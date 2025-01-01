Спектакль Носороги

В воскресное утро в маленьком французском городке его жители занимаются привычными делами, когда их жизнь неожиданно нарушается. На главной улице проносится Носорог, и вскоре странное явление затрагивает всех вокруг – они начинают превращаться в носорогов. С этим абсурдным событием зрителю предстоит разобраться вместе с главным героем пьесы, Беранже.
Что такое Носороги? И как остаться ЧЕЛОВЕКОМ, когда мир вокруг сходит с ума? Пьеса «Носорог», написанная французским драматургом Эженом Ионеско в 1959 году, бросает вызов привычным представлениям о норме и абсурдности. Эта работа стала настоящим театральным феноменом, многократно ставилась на мировых сценах и обрастала новыми смыслами с каждой интерпретацией.
Молодой коллектив «13 студии» предлагает свою уникальную трактовку пьесы, приглашая зрителей взглянуть на окружающий мир через призму абсурда. Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и заставит задуматься о важных вопросах жизни в современном обществе.
Не упустите возможность увидеть эту актуальную и глубокую пьесу в исполнении «13 студии». Спектакль рассчитан на зрителей от 9 лет.