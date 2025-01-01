Спектакль по Гоголю в Московском театре кукол

25 марта в Петербурге произошло необыкновенно странное событие. За завтраком цирюльник Иван Яковлевич обнаружил в хлебе... нос! Нос майора Ковалева. В городе-мифе, где царит закон абсурда, может случиться что угодно: то стулья на Конюшенной улице начнут танцевать, то сбежавший пудель окажется казначеем. Но не сами ли мы наполняем нашу «законную» действительность чёртовщиной?

Сюжет

Майор Ковалев — карьерист, как и многие сегодня. У него всё успешно: работа, личная жизнь, общественный статус. Но однажды его нос исчезает, и это становится началом его трагедии. Как, почему и каким образом это произошло? Вспоминается пословица «Нос не по чину». Без носа рушится всё: статус, положение, личность. Так что же мы представляем собой, если пропажа носа становится причиной утраты смысла существования?

О спектакле

Постановка спектакля осуществляется в рамках реализации Федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Это шанс погрузиться в мир Гоголя, увидеть абсурд, который, возможно, отражает и нашу реальность.

