Спектакль Нос к носу. Гоголь / Пушкин

Нос к носу: Гоголь / Пушкин. Ироничное театрализованное шоу

В Театре Гоголя состоится уникальное представление, приуроченное к 215-летию Н. В. Гоголя и 225-летию А. С. Пушкина. Шоу, в котором переплетаются мифы и реальные факты из жизни великих писателей, обещает стать интересным и увлекательным событием.

Зрители смогут стать участниками современного театрального формата, где в центре действий окажутся самые ожидаемые гости — Николай Гоголь и Александр Пушкин. Их дуэль не только обострит разговор о классике, но и добавит юмора и иронии в знакомые сюжеты.

Музыка и актеры

Музыкальную атмосферу создаст группа «Гоголь-Моголь», которая добавит к шоу легкости и веселья. Ведущей вечера станет талантливая Софья Ковалева, а образы Пушкина и Гоголя воплотят Павел Комаров и Антон Лызо соответственно.

Интересные моменты

Это представление будет интересно всем любителям нестандартных интерпретаций классики и хорошего настроения, особенно в преддверии новогодних праздников. Не упустите возможность погрузиться в мир остроумия и творчества двух выдающихся авторов!