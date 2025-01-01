Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нос к носу. Гоголь / Пушкин
Билеты от 1500₽
Киноафиша Нос к носу. Гоголь / Пушкин

Спектакль Нос к носу. Гоголь / Пушкин

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Нос к носу: Гоголь / Пушкин. Ироничное театрализованное шоу

В Театре Гоголя состоится уникальное представление, приуроченное к 215-летию Н. В. Гоголя и 225-летию А. С. Пушкина. Шоу, в котором переплетаются мифы и реальные факты из жизни великих писателей, обещает стать интересным и увлекательным событием.

Зрители смогут стать участниками современного театрального формата, где в центре действий окажутся самые ожидаемые гости — Николай Гоголь и Александр Пушкин. Их дуэль не только обострит разговор о классике, но и добавит юмора и иронии в знакомые сюжеты.

Музыка и актеры

Музыкальную атмосферу создаст группа «Гоголь-Моголь», которая добавит к шоу легкости и веселья. Ведущей вечера станет талантливая Софья Ковалева, а образы Пушкина и Гоголя воплотят Павел Комаров и Антон Лызо соответственно.

Интересные моменты

Это представление будет интересно всем любителям нестандартных интерпретаций классики и хорошего настроения, особенно в преддверии новогодних праздников. Не упустите возможность погрузиться в мир остроумия и творчества двух выдающихся авторов!

Купить билет на спектакль Нос к носу. Гоголь / Пушкин

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Герой нашего времени
12+
Драма
Герой нашего времени
20 февраля в 19:00 Театр им. Моссовета
от 500 ₽
К звездам!
0+
Детские елки Детский
К звездам!
8 января в 13:00 Киноконцерн «Мосфильм»
от 1250 ₽
Трубадур
12+
Опера
Трубадур
26 апреля в 18:00 Новая опера им. Колобова
от 2200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше