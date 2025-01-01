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Киноафиша Норма

Норма

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера оперы «Норма» Винченцо Беллини в Мариинском театре

Дебюты Инары Козловской и Дианы Казанлиевой в партиях Нормы и Адальджизы

Опера Винченцо Беллини (концертное исполнение)

Исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках.

Новые голоса в новых партиях

Музыка Винченцо Беллини, либретто Феличе Романи, основанное на одноименной французской трагедии Александра Суме. Ответственный концертмейстер – Алла Бростерман, хормейстер – Никита Грибанов.

Сюжет оперы

Главная героиня оперы, Норма, чье имя с итальянского переводится как «мерило» или «эталон», становится символом внутренней борьбы. Она, будучи верховной жрицей друидов, нарушает общественные нормы, вступив в плотскую связь с римлянином. Норма стремится примирить свою любовь к родине, мужчине и сыновьям, но это приводит её к трагической судьбе.

Музыкальные шедевры

Опера «Норма» считается эталоном итальянской романтической оперы в стиле бельканто. Написанная для примадонны Джудиты Пасты, партия Нормы стала сокровищем мирового сопранового репертуара. В ней Беллини мастерски сочетает трагический накал с легкой колоратурой и вдохновенной кантиленой.

В XIX веке в роли Нормы блистала Мария Малибран, а в XX веке – такие звезды, как Мария Каллас, Джоан Сазерленд и Монтсеррат Кабалье. Вершина оперы – завораживающая ария «Casta diva» («Пречистая богиня»), обращенная к луне молитва о мире.

Дуэты и хоровые сцены

Помимо партии Нормы, Беллини создал еще одну прекрасную сопрановую партию – юной жрицы Адальджизы. Дуэт Нормы и Адальджизы стал одним из лучших в истории оперы. Третьим ключевым персонажем является римский проконсул Поллион – тенор, чья партия требует не меньшего мастерства.

Не менее важен и хор, который наполняет оперу духом античной трагедии, что значительно влияет на атмосферу произведения.

Наследие Беллини

Верди описывал бесконечные мелодии Беллини как «lunghe lunghe lunghe», а Вагнер восхищался «Нормой» на протяжении всей своей жизни, считая, что на ее представлениях «не зазорно плакать». Он подчеркивал, что суть беллиниевской музыки заключается в «пении, пении и снова пении».

Не упустите возможность насладиться концертным исполнением «Нормы» в Мариинском театре.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 5800 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
13:00 от 1650 ₽ 19:00 от 4350 ₽

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