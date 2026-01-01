NonStop Music Fest: главное музыкальное событие в Алматы 2026

Алматы станет центром музыкальной феерии на NonStop Music Fest, где звук, движение и энергия нового поколения объединились на одной сцене. Фестиваль обещает запомниться яркими моментами и насыщенной программой.

Звёздный состав исполнителей

На сцене выступят такие артисты, как MC Kay, DLC, Kyle Ruh, Duisenbi и 6ellucci. Также зрителей ждут секретные гости, чьё появление станет настоящим сюрпризом вечера.

Кульминация вечера от группы Ninety One

Хедлайнеры фестиваля, группа Ninety One, готовят мощное шоу, которое покорит сердца зрителей. Их выступление обещает быть ярким и незабываемым, а зрелищное танцевальное Big Love Show добавит ярких красок в атмосферу события. Хореография, световые эффекты и динамичная музыка создадут уникальную атмосферу праздника.

Не упустите шанс стать частью события

Музыка на NonStop Music Fest не останавливается, эмоции достигают максимума. Присоединяйтесь к многочисленным зрителям, которые уже готовы качать под ритмы звёздных исполнителей. Этот музыкальный вечер оставит незабываемые впечатления и зарядит положительной энергией!