Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
NonStop Music Fest
Киноафиша NonStop Music Fest

NonStop Music Fest

О концерте

NonStop Music Fest: главное музыкальное событие в Алматы 2026

Алматы станет центром музыкальной феерии на NonStop Music Fest, где звук, движение и энергия нового поколения объединились на одной сцене. Фестиваль обещает запомниться яркими моментами и насыщенной программой.

Звёздный состав исполнителей

На сцене выступят такие артисты, как MC Kay, DLC, Kyle Ruh, Duisenbi и 6ellucci. Также зрителей ждут секретные гости, чьё появление станет настоящим сюрпризом вечера.

Кульминация вечера от группы Ninety One

Хедлайнеры фестиваля, группа Ninety One, готовят мощное шоу, которое покорит сердца зрителей. Их выступление обещает быть ярким и незабываемым, а зрелищное танцевальное Big Love Show добавит ярких красок в атмосферу события. Хореография, световые эффекты и динамичная музыка создадут уникальную атмосферу праздника.

Не упустите шанс стать частью события

Музыка на NonStop Music Fest не останавливается, эмоции достигают максимума. Присоединяйтесь к многочисленным зрителям, которые уже готовы качать под ритмы звёздных исполнителей. Этот музыкальный вечер оставит незабываемые впечатления и зарядит положительной энергией!

Исполнители
 MC Kay
DLC
Kyle Ruh
Duisenbi
6ellucci

Купить билет на концерт NonStop Music Fest

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
19:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Алдараспан в Алматы
Юмор
Алдараспан в Алматы
10 апреля в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Наркенже Серікбаева мен Заттыбек Көпбосынұлы Алматыда мерекелік концерт!
Эстрада
Наркенже Серікбаева мен Заттыбек Көпбосынұлы Алматыда мерекелік концерт!
14 марта в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе
3 ноября в 20:00 Almaty Arena
от 20000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше