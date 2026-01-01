Алматы станет центром музыкальной феерии на NonStop Music Fest, где звук, движение и энергия нового поколения объединились на одной сцене. Фестиваль обещает запомниться яркими моментами и насыщенной программой.
На сцене выступят такие артисты, как MC Kay, DLC, Kyle Ruh, Duisenbi и 6ellucci. Также зрителей ждут секретные гости, чьё появление станет настоящим сюрпризом вечера.
Хедлайнеры фестиваля, группа Ninety One, готовят мощное шоу, которое покорит сердца зрителей. Их выступление обещает быть ярким и незабываемым, а зрелищное танцевальное Big Love Show добавит ярких красок в атмосферу события. Хореография, световые эффекты и динамичная музыка создадут уникальную атмосферу праздника.
Музыка на NonStop Music Fest не останавливается, эмоции достигают максимума. Присоединяйтесь к многочисленным зрителям, которые уже готовы качать под ритмы звёздных исполнителей. Этот музыкальный вечер оставит незабываемые впечатления и зарядит положительной энергией!