Музыкальный марафон

«НОН-СТОП» — яркое шоу, где выпускники мастерской Нонны Гришаевой перевоплощаются в мировых звезд. Репертуар включает Виктора Цоя, Аллу Пугачеву, Майкла Джексона и других. Живой звук и энергия молодых исполнителей погружают зрителей в атмосферу нескончаемого музыкального праздника.

Захватывающие перевоплощения

Каждое выступление уникально и узнаваемо с первых мгновений. Образы легендарных артистов оживают на сцене, вызывая у зрителей восторг и желание подпевать.

Праздник музыки и танца

Шоу заряжает драйвом, даёт ощущение свободы и радости. Зрителям разрешено не только подпевать, но и танцевать прямо в зале, становясь частью музыкального праздника.