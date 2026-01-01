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Нон-стоп
Киноафиша Нон-стоп

Спектакль Нон-стоп

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный марафон

«НОН-СТОП» — яркое шоу, где выпускники мастерской Нонны Гришаевой перевоплощаются в мировых звезд. Репертуар включает Виктора Цоя, Аллу Пугачеву, Майкла Джексона и других. Живой звук и энергия молодых исполнителей погружают зрителей в атмосферу нескончаемого музыкального праздника.

Захватывающие перевоплощения
Каждое выступление уникально и узнаваемо с первых мгновений. Образы легендарных артистов оживают на сцене, вызывая у зрителей восторг и желание подпевать.

Праздник музыки и танца
Шоу заряжает драйвом, даёт ощущение свободы и радости. Зрителям разрешено не только подпевать, но и танцевать прямо в зале, становясь частью музыкального праздника.

Режиссер
Александр Нестеров
В ролях
Дарья Ольхова
Александр Удалов
Анастасия Захарова
Ульяна Москаленко
Екатерина Короткова

Фотографии

Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп Нон-стоп
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