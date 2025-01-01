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Nomvula SA & RBØR
Киноафиша Nomvula SA & RBØR

Nomvula SA & RBØR

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Встречайте Nomvula SA и RBØR: Новые звезды афро-хауса

В солнечном Йоханнесбурге зарождается новая звезда афро-хауса — Nomvula SA. Ее глубокий и пронзительный вокал уже успел завоевать сердца артистов и продюсеров со всего мира. Путь к успеху для Nomvula был стремительным, ведь ее дебютный релиз вышел на знаковом лейбле MoBlack, в сотрудничестве с известными артистами дуэта Sparrow & Barbossa и Arodes.

Кто такие RBØR?

Не менее интересен и RBØR — электронный дуэт братьев из Албании. Их стремительный рост в 2024 году стал настоящим прорывом в мире музыки. Коллаборации с ведущими представителями афро-тек сцены, такими как Joezi, Aaron Sevilla, Simone Vitullo, HVMZA и Enzo Siffredi, превратили их из начинающих музыкантов в уверенных лидеров новой волны европейской электронной сцены.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность увидеть выступление этих талантливых артистов вживую! Их музыка — это не просто звуки, а настоящее погружение в атмосферу афро-хауса и электронной музыки. Следите за анонсами и будьте готовы к незабываемым впечатлениям!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Архитектор Краснодар, Красная, 118
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