Nomvula SA & RBØR

Встречайте Nomvula SA и RBØR: Новые звезды афро-хауса

В солнечном Йоханнесбурге зарождается новая звезда афро-хауса — Nomvula SA. Ее глубокий и пронзительный вокал уже успел завоевать сердца артистов и продюсеров со всего мира. Путь к успеху для Nomvula был стремительным, ведь ее дебютный релиз вышел на знаковом лейбле MoBlack, в сотрудничестве с известными артистами дуэта Sparrow & Barbossa и Arodes.

Кто такие RBØR?

Не менее интересен и RBØR — электронный дуэт братьев из Албании. Их стремительный рост в 2024 году стал настоящим прорывом в мире музыки. Коллаборации с ведущими представителями афро-тек сцены, такими как Joezi, Aaron Sevilla, Simone Vitullo, HVMZA и Enzo Siffredi, превратили их из начинающих музыкантов в уверенных лидеров новой волны европейской электронной сцены.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность увидеть выступление этих талантливых артистов вживую! Их музыка — это не просто звуки, а настоящее погружение в атмосферу афро-хауса и электронной музыки. Следите за анонсами и будьте готовы к незабываемым впечатлениям!