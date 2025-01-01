Спектакль Номер 210

Наш спектакль рассказывает о жизни в маленькой провинциальной гостинице, где переплетаются судьбы самых разных людей.
Советские люди, близкие и понятные
Советские герои нашей истории — наивные, смешные, порой жестокие, но в то же время искренние и человечные, — оказываются удивительно похожими на нас с вами.
Яркая и добрая постановка
Мы постарались сделать спектакль, который одновременно трогает и вызывает смех. Здесь найдется место как добрым моментам, так и комичным ситуациям.
Режиссёр и актёрский состав
Режиссёр — Наталия Львова.
В ролях: Полина Андреева, Сергей Викторович Никитин, Михаил Львов, Татьяна Егорова, Артур Авару, Вера Зыкина, Аэлита Коваленко, Наталия Алферьева.