Номер 210
Киноафиша Номер 210

Спектакль Номер 210

Постановка
Ноосфера 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История о буднях провинциальной гостиницы

Наш спектакль рассказывает о жизни в маленькой провинциальной гостинице, где переплетаются судьбы самых разных людей.

Советские люди, близкие и понятные
Советские герои нашей истории — наивные, смешные, порой жестокие, но в то же время искренние и человечные, — оказываются удивительно похожими на нас с вами.

Яркая и добрая постановка
Мы постарались сделать спектакль, который одновременно трогает и вызывает смех. Здесь найдется место как добрым моментам, так и комичным ситуациям.

Режиссёр и актёрский состав
Режиссёр — Наталия Львова.
В ролях: Полина Андреева, Сергей Викторович Никитин, Михаил Львов, Татьяна Егорова, Артур Авару, Вера Зыкина, Аэлита Коваленко, Наталия Алферьева.

Режиссер
Наталия Львова
В ролях
Полина Андреева-Панина
Сергей Никитин
Михаил Львов
Татьяна Егорова
Артур Авару

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Ноосфера Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, 27
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Маршак-Маршак
12+
Детский
Маршак-Маршак
5 января в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Безумный Журден
12+
Комедия Музыка
Безумный Журден
24 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 900 ₽
Комедия о театре
12+
Комедия Музыка
Комедия о театре
22 августа в 20:00 Колизей
от 800 ₽
