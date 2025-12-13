«Номер 13» Рэя Куни в Театре иллюзии

Спектакль «Номер 13» по пьесе Рэя Куни обещает стать настоящим театральным праздником, наполненным детективными узорами и комедийными коллизиями. На сцене развернутся нешуточные страсти, когда помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли решает провести вечер в отеле с юной секретаршей.

История принимает неожиданный оборот, когда в окно их номера заглядывает «мужское тело средних лет». Ричарду и его спутнице необходимо немедленно избавиться от этой неожиданной находки, чтобы избежать громкого скандала. Но не все так просто: в ситуацию вечно вмешиваются обслуживающий персонал, нетрезвая жена Ричарда и ревнивый муж секретарши, создавая непредсказуемые повороты сюжета.

Комедия ситуаций и абсурда

Каждый новый поворот истории добавляет интригу и драйв, вовлекая зрителей в вихрь комедийных ситуаций. Спектакль изобилует юмором и остроумными репликами, а запутанные взаимоотношения персонажей доставят удовольствие каждому любителю театра.

Факты о спектакле

Автор пьесы, Рэй Куни, известен своими мастерскими комедиями, которые неизменно вызывают смех.

Спектакль был успешно поставлен во многих театрах мира, завоевав сердца зрителей благодаря своей легкости и динамичности.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, где смех и напряжение идут рука об руку!