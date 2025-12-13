Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Номер 13
Билеты от 1000₽
Киноафиша Номер 13

Спектакль Номер 13

Постановка
Театр иллюзии 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

«Номер 13» Рэя Куни в Театре иллюзии

Спектакль «Номер 13» по пьесе Рэя Куни обещает стать настоящим театральным праздником, наполненным детективными узорами и комедийными коллизиями. На сцене развернутся нешуточные страсти, когда помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли решает провести вечер в отеле с юной секретаршей.

История принимает неожиданный оборот, когда в окно их номера заглядывает «мужское тело средних лет». Ричарду и его спутнице необходимо немедленно избавиться от этой неожиданной находки, чтобы избежать громкого скандала. Но не все так просто: в ситуацию вечно вмешиваются обслуживающий персонал, нетрезвая жена Ричарда и ревнивый муж секретарши, создавая непредсказуемые повороты сюжета.

Комедия ситуаций и абсурда

Каждый новый поворот истории добавляет интригу и драйв, вовлекая зрителей в вихрь комедийных ситуаций. Спектакль изобилует юмором и остроумными репликами, а запутанные взаимоотношения персонажей доставят удовольствие каждому любителю театра.

Факты о спектакле

  • Автор пьесы, Рэй Куни, известен своими мастерскими комедиями, которые неизменно вызывают смех.
  • Спектакль был успешно поставлен во многих театрах мира, завоевав сердца зрителей благодаря своей легкости и динамичности.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, где смех и напряжение идут рука об руку!

Купить билет на спектакль Номер 13

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
19:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
31 декабря среда
18:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
2 января пятница
18:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16 января пятница
19:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Час тишины
16+
Комедия
Час тишины
12 мая в 17:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Приключения Тома Сойера
6+
Детский
Приключения Тома Сойера
3 января в 12:00 РАМТ
от 2000 ₽
Оборванец
18+
Драма
Оборванец
20 января в 19:30 РАМТ
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше