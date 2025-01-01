Меню
Номер 13
Киноафиша Номер 13

Спектакль Номер 13

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Номер 13: Захватывающая комедия Рэя Куни

Приглашаем вас окунуться в мир комедии «Номер 13», написанной выдающимся британским драматургом Рэем Куни. Эта популярная пьеса завораживает зрителей своим остроумным сюжетом, где смешиваются курьезные ситуации и уморительный юмор.

Сюжет

История разворачивается вокруг помощника премьер-министра, который неожиданно сталкивается с неожиданной находкой — трупом в гостиничном номере. Как только события начинают раскручиваться, героям предстоит справиться с множеством нелепых и комичных ситуаций, чтобы сохранить мир и порядок.

Популярность постановки

«Номер 13» пользуется огромной популярностью и ставится во множестве театров по всему миру. Эта комедия не только развлекает, но и поднимает важные вопросы о морали и ответственности, оставляя зрителей с пищей для размышлений.

Интересные факты

  • Рэй Куни — один из самых известных британских комедиографов, его пьесы переводятся на множество языков и поставлены в странах по всему миру.
  • Комедия «Номер 13» известна своим уникальным сочетанием юмора и драмы, что делает её идеальной для театра.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию на сцене. «Номер 13» — это гарантированный вечер, полный смеха и неожиданных поворотов!

Расписание

31 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2200 ₽

