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Номер 13. Перезагрузка
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Спектакль Номер 13. Перезагрузка

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение легендарной комедии «Номер 13» Рея Куни

Самая популярная английская комедия «Номер 13» Рея Куни вновь на новосибирской сцене! Эта искрометная постановка неизменно вызывает восторг у зрителей.

Сюжет

В гостинице номер 13 редко выбирают для остановки, и не зря! Один из членов английского парламента, решив провести вечер со своей секретаршей, обнаруживает труп на подоконнике. Теперь ему предстоит спасать не только свою репутацию, но и репутацию всей Великобритании.

Комические ситуации

Героя ждет череда невероятных событий: появление секретаря парламента, управляющего гостиницей и множества других персонажей, каждый из которых добавляет свои неожиданные повороты в эту запутанную историю.

Приходите на спектакль «Номер 13» и наслаждайтесь безудержным смехом и непредсказуемыми ситуациями, которые не оставят вас равнодушными!

Режиссер
Вадим Тихоненко
В ролях
Вадим Гусельников
Вадим Тихоненко
Наталья Немцева
Юрий Буслаев
Елена Москаленко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 21 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
15:00 от 500 ₽

Фотографии

Номер 13. Перезагрузка Номер 13. Перезагрузка Номер 13. Перезагрузка Номер 13. Перезагрузка

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