Спектакль Номер 13. Перезагрузка

Возвращение легендарной комедии «Номер 13» Рея Куни

Самая популярная английская комедия «Номер 13» Рея Куни вновь на новосибирской сцене! Эта искрометная постановка неизменно вызывает восторг у зрителей.

Сюжет

В гостинице номер 13 редко выбирают для остановки, и не зря! Один из членов английского парламента, решив провести вечер со своей секретаршей, обнаруживает труп на подоконнике. Теперь ему предстоит спасать не только свою репутацию, но и репутацию всей Великобритании.

Комические ситуации

Героя ждет череда невероятных событий: появление секретаря парламента, управляющего гостиницей и множества других персонажей, каждый из которых добавляет свои неожиданные повороты в эту запутанную историю.

Приходите на спектакль «Номер 13» и наслаждайтесь безудержным смехом и непредсказуемыми ситуациями, которые не оставят вас равнодушными!