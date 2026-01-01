Номер 13. Ангажан
Постановка
Семьянюки 18+
Режиссер Елизавета Иванченко
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Номер 13» – абсурд и комедия в отеле «Вестминстер»

Театр «Семьянюки» представляет спектакль «Номер 13», созданный по мотивам пьесы известного британского драматурга Рея Куни. Эта комедия обещает стать захватывающим событием для всех любителей театра.

Сюжет

В центре сюжета — управляющая отелем «Вестминстер», которая решает заключить сделку со жрецом Вуду. Её мотивы просты: отомстить своему постояльцу, помощнику премьер-министра Великобритании Ричарду Уилли. Однако, когда Вуду оказывается в неверных руках, в отеле начинается настоящий хаос. Каждый герой испытывается на прочность, и их истинный характер начинает проявляться в самых неожиданных ситуациях.

Ожидания и интриги

Развитие событий становится всё более абсурдным, а попытки героев исправить ситуацию лишь усугубляют обстановку. Спектакль полон юмора и неожиданных поворотов, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Не пропустите!

Приглашаем вас стать свидетелями этого комедийного безумия! Спектакль «Номер 13» — отличный способ провести вечер в компании друзей и ощутить атмосферу настоящего театрального искусства.

