Концерт-сюрприз от группы НОМ

Группа НОМ приглашает вас на необычный концерт-сюрприз, который обещает стать настоящим событием для любителей качественной музыки. Этот легендарный коллектив не нуждается в представлении. За 38 лет творческой биографии НОМ смогли сказать и сделать всё возможное, а порой и невозможное.

Новый альбом и его значение

Альбом 2025 года под названием «Сволочь» уже успел завоевать внимание публики и стал ярким свидетельством креативности группы. Эта работа продолжает традиции НОМ, сочетая в себе глубокие тексты и запоминающуюся музыку.

Живое выступление

Каждое живое выступление НОМ – это безусловный праздник, способный объединить людей. Музыка группы привлекает не только своим мастерством исполнения, но и тем, что пробуждает в зрителях человеческий облик, помогает расслабиться и смеяться. Подготовьтесь к вечеру, полному эмоций и впечатлений!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Живые выступления НОМ дарят уникальные ощущения, которые остаются в памяти надолго.