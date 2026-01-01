Спектакль Ноктюрн на двоих

Оповещения от Киноафиши
Ноктюрн на двоих
Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Поэзия любви в Театре «Глобус»

В последний зимний вечер, в канун прекрасной романтической весны, писатель Екатерина Рождественская и актер театра и кино, музыкант Евгений Волков приглашают вас на уникальный спектакль, посвященный любви и поэзии.

Четыре пары поэтов ХХ века

В центре внимания — четыре удивительные истории, четыре пары поэтов, жизнь и творчество которых оставили яркий след в культуре XX века. Это Цветаева и Мандельштам, Высоцкий и Влади, Евтушенко и Ахмадулина, Рождественский и Киреева.

Слово и музыка

Екатерина Рождественская расскажет о чувствах, страданиях и счастье этих невероятных, неординарных личностей, а Евгений Волков не только прочитает их произведения, но и споет песни на их стихи. Это будет вечер глубоких эмоций и удивительных откровений.

Спектакль обязательно понравится тем, кто интересуется поэзией, историей любви и ценит красоту слова.

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1500 ₽

