Концерт «NOISEROOM: Дуализм»

Концерт «NOISEROOM: Дуализм» погружает зрителей в мир эмбиентной, электронной и экспериментальной музыки. Мероприятие проходит при поддержке музыкального лейбла «Симфоническая тишина внутри» в большом зале Новой сцены Александринского театра. В программе — четыре перформанса от междисциплинарных художников и музыкантов, объединённых темой дуализма, философского учения о равноправии материального и духовного, физического и психического.

Специальная конфигурация зала, свет и многоканальный звук создадут уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти своё место. Это отличная возможность увидеть одно из лучших блэкбоксов страны в действии.

Live-перформансы

ЧЕРНОЧЬ: Experimental Live

Группа «черночь» представит музыкальный перформанс, исследующий дуализм в жизни — переход от света к тьме, рождение и трансформацию личности. Это выступление заставит задуматься о восприятии изменений и значении трансформаций. Музыка и пластические действия станут отражением многослойных аспектов существования, затягивая зрителей в мир контрастов.

«черночь» — мультижанровый проект Поли Фрай и Дмитрия Малинкина, сочетающий акустику, пост-панк и индустриальные звуковые элементы.

G. Orlov-Davydovsky: kinēsis | noise performance

Перформанс Георгия Орлова-Давыдовского посвящён трансформации субъекта и новым состояниям, где телесные импульсы порождают апокалиптический шум. Орлов-Давыдовский — шумовой художник и преподаватель Школы дизайна ВШЭ, известный своими проектами в различных жанрах.

ПЕРЕПЛЁТ x SYMPHOCAT: птицы небесные | Electronic-Folk Live

Этот звуковой перформанс объединяет традиции и футуризм с темой вечной борьбы противоположностей. Фолк-музыка встречается с эмбиентом и экспериментальной электроникой, создавая уникальную палитру звуков. Творческое объединение «ПЕРЕПЛЁТ» исследует возможности этно-музыки, сохраняя аутентичность и глубокий смысл.

SYMPHOCAT — композитор и куратор культурных программ, прославленный своими аудиовизуальными проектами и эксперименты в области музыки.

IGOR STARSHINOV x VALERI LOWER: Electronic Live

Петербургский дуэт исследует грани индустриального и пространственного звучания. Valeri Lower использует FM-синтез и семплирование, а Igor Starshinov создаёт уникальные перформансы с применением винтажных драм-машин. Этот опыт обеспечивает каждое выступление неповторимой атмосферой, в процессе которой рождаются новые звуковые слои.

Важно: данное событие не рекомендуется к посещению людям с повышенным эмоциональным восприятием.