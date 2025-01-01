Новая электронная музыка: «Noiseroom» в Александринском театре

Открываем сезон концертов в рамках программы «Новая электронная музыка» и приглашаем вас на Новую сцену Александринского театра. В Медиацентре пройдет «Noiseroom» — аудиовизуальный концерт эмбиентной, электронной и экспериментальной музыки от музыкального лейбла «Симфоническая Тишина Внутри».

Формат концертов

«Noiseroom» представляет собой серию концертов, в которых музыканты и медиахудожники создают совместные перформансы. Здесь встречаются аудиовизуальные проекты, заполненные современным медиа-артом, авангардной электронной музыкой и цифровой поэзией.

Сентябрьский выпуск

В этом месяце на концерте будут представлены три живых выступления:

Эмбиент dawless лайв от Глеба Raumskaya на синтезаторах Arturia

от Глеба Raumskaya на синтезаторах Arturia Шумовое выступление на нойз-коробочках от проекта Svetlo111

на нойз-коробочках от проекта Svetlo111 Аудиовизуальный перформанс (be)longing/destination от медиахудожницы Лены Потуремец и эмбиент музыканта SymphoCat

Подробнее об участниках

Gleb Raumskaya

Музыкант, креатор и блогер, Глеб ведет YouTube-канал, где делится процессом создания музыки. Он пишет саундтреки для балетов и фильмов, а также музыку для фэшн-показов. Его стиль — это постоянный эксперимент и поиск нового звучания. Gleb является артистом лейблов Hyperboloid и internetghetto.

Лена Потуремец x SymphoCat

«(be)longing/destination» — это аудиовизуальный перформанс, исследующий состояние перехода. Проект переносит зрителя в пространство неопределенности, стирая ощущение принадлежности к месту. Визуальный ряд формируется в реальном времени, откликаясь на изменения звукового ландшафта, что создает уникальное погружение.

Svetlo111

Аудио-экспериментальный проект Светланы Саблиной объединяет аналоговые синтезаторы, радиопомехи и полевые записи для создания многослойной звуковой среды. Проект нацелен на полное погружение в звук, без попыток его анализировать. Спектр звуков варьируется от интенсивного шума до нежного перезвона колокольчиков.

О проекте «Noiseroom»

«Noiseroom» — серия аудиовизуальных концертов, представляющих экспериментальную электронику, эмбиентную и электроакустическую музыку. Она была основана в 2014 году и с тех пор стала платформой для российских и иностранных музыкантов, видеохудожников и перформеров. Проект способствует развитию экспериментальной музыки в России и взаимодействию с международной аудиовизуальной сценой.

Куратор проекта — Илья SymphoCat. Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в мир современного звука!