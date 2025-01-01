Меню
Ноев ковчег
Спектакль Ноев ковчег

6+

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Ноев Ковчег»: литературная эвакуация в Чистополе

Спектакль «Ноев Ковчег» погружает зрителей в неизвестные страницы из жизни литературной эвакуации во времена Великой Отечественной войны. Примечательно, что провинциальный город Чистополь на Каме стал центром культурной жизни страны, куда были эвакуированы писатели и их семьи – свыше двух тысяч человек. Это место стало своеобразным глотком свободы для этих творческих людей, которые в условиях голода и холода продолжали создавать великие произведения русской литературы.

Великие имена в Чистополе

В числе эвакуированных оказались такие знаменитые писатели, как Борис Пастернак и Анна Ахматова. Анна Ахматова провела в Чистополе несколько недель, прежде чем была направлена в Ташкент, тогда как Пастернак задержался на полтора года. Они пережили годы нищеты и страданий, однако этот период стал временем удивительного творческого воодушевления. Именно здесь был задуман «Доктор Живаго», написано множество стихов и даже создана пьеса «Ромео и Джульетта.»

Творческие откровения

Анна Ахматова написала первую версию своей знаменитой «Поэмы без героя», которая была посвящена любимому Ленинграду. Несмотря на все невзгоды, Чистополь стал местом единения и близости для своих обитателей. Спектакль расскажет о романтических и трагических эпизодах отношений Ахматовой и Пастернака, осветив их встречи, а также представит стихотворные строки, адресованные друг другу.

Музыка и документальные материалы

«Ноев Ковчег» представляет собой уникальный музыкально-документальный жанр, основанный на подлинных материалах: письмах, воспоминаниях и дневниках. Каждая из этих историй, будь то смешные или драматичные, позволяет новыми глазами посмотреть на отечественную историю.

Спектакль сопровождается фрагментами музыкальных произведений Д. Шостаковича, И. Дунаевского, А. Цфасмана и других композиторов в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством дирижера Алексея Ньяги.

Режиссерская команда

Режиссура спектакля принадлежит Марине Сень, а музыку и музыкальное оформление создал Сергей Сушко. Сценарные материалы подготовила Ольга Никифорова, светом занималась Наталья Тузова, а постановочные решения разработала Мария Лукка.

Купить билет на спектакль Ноев ковчег

В других городах
Ноябрь
17 ноября понедельник
19:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 600 ₽

