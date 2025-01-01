Нодар Ревия

27 августа состоится уникальный концерт Нодара Ревия на борту речного корабля в Москве. Это будет особенный вечер, полный музыки и незабываемых впечатлений.
В течение 4 часов речной прогулки вас ждет:
Приглашаем вас поддержать атмосферу и прийти в белом или добавить хотя бы один белый элемент в ваш образ. Это создаст особое настроение для всех участников вечера.
Не забудьте о тайминге:
Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем забронировать билеты заранее. Встретимся на борту и насладимся волшебным вечером вместе!