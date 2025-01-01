Нодар Ревия

Концерт Нодара Ревия на корабле в Москве

27 августа состоится уникальный концерт Нодара Ревия на борту речного корабля в Москве. Это будет особенный вечер, полный музыки и незабываемых впечатлений.

Программа вечера

В течение 4 часов речной прогулки вас ждет:

2 часа живой музыки с любимыми хитами

Премьеры песен из нового грузинского альбома Нодара

Интерактив с ведущим

Розыгрыши и сюрпризы

Атмосфера белой вечеринки

Приглашаем вас поддержать атмосферу и прийти в белом или добавить хотя бы один белый элемент в ваш образ. Это создаст особое настроение для всех участников вечера.

Расписание

Не забудьте о тайминге:

18:30 — посадка зрителей на корабль

19:00 — отплытие корабля

19:30 — начало программы

23:00 — примерное время прибытия на причал

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем забронировать билеты заранее. Встретимся на борту и насладимся волшебным вечером вместе!