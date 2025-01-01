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Нодар Ревия
Билеты от 5000₽
Киноафиша Нодар Ревия

Нодар Ревия

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Концерт Нодара Ревия на корабле в Москве

27 августа состоится уникальный концерт Нодара Ревия на борту речного корабля в Москве. Это будет особенный вечер, полный музыки и незабываемых впечатлений.

Программа вечера

В течение 4 часов речной прогулки вас ждет:

  • 2 часа живой музыки с любимыми хитами
  • Премьеры песен из нового грузинского альбома Нодара
  • Интерактив с ведущим
  • Розыгрыши и сюрпризы

Атмосфера белой вечеринки

Приглашаем вас поддержать атмосферу и прийти в белом или добавить хотя бы один белый элемент в ваш образ. Это создаст особое настроение для всех участников вечера.

Расписание

Не забудьте о тайминге:

  • 18:30 — посадка зрителей на корабль
  • 19:00 — отплытие корабля
  • 19:30 — начало программы
  • 23:00 — примерное время прибытия на причал

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем забронировать билеты заранее. Встретимся на борту и насладимся волшебным вечером вместе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18:30 от 5000 ₽

Фотографии

Нодар Ревия Нодар Ревия

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