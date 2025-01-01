Нодар Ревия. Новогодний концерт

Нодар Ревия в "Руки ВВерх!" на Таганке

4 января вы сможете стать частью уникального музыкального вечера с автором и исполнителем Нодаром Ревия. Этот талантливый артист, известный своими выступлениями в легендарном шоу «Один в один» и как эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!», а также финалистом популярных ТВ-проектов России, подарит зрителям незабываемые эмоции.

Музыка, что трогает сердца

Творчество Нодара наполнено любовью к жизни, женщинам и музыке. Особенной популярностью у его поклонников пользуется песня «Не говори ему», ставшая негласным гимном для многих женщин. Также стоит отметить три официальных кавера на известные хиты «Аэропорты», «Это здорово» и «Хлопай ресницами», которые долгое время держались на вершинах музыкальных чартов.

Живое исполнение и атмосфера вечера

В этот вечер вы услышите проверенные временем хиты на русском и грузинском языках в живом исполнении Нодара. Концерт пройдет в уютной обстановке "Руки ВВерх!" на Таганке, где каждый сможет насладиться музыкой на расстоянии вытянутой руки.

Организационные моменты

Сбор гостей начинается в 18:00, а начало концерта запланировано на 19:30. Бронь столов действительна до 21:00, после чего вы можете продолжить отдых, сделав дополнительную бронь при наличии свободных мест. Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными.

Вход на мероприятие строго с 18 лет. Если вы выглядите моложе, при себе обязательно иметь паспорт. Следует учесть и дресс-код: спортивные штаны не допускаются, а также мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в случае сильного опьянения.