Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нодар Ревия. Новогодний концерт
Билеты от 2200₽
Киноафиша Нодар Ревия. Новогодний концерт

Нодар Ревия. Новогодний концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте

Нодар Ревия в "Руки ВВерх!" на Таганке

4 января вы сможете стать частью уникального музыкального вечера с автором и исполнителем Нодаром Ревия. Этот талантливый артист, известный своими выступлениями в легендарном шоу «Один в один» и как эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!», а также финалистом популярных ТВ-проектов России, подарит зрителям незабываемые эмоции.

Музыка, что трогает сердца

Творчество Нодара наполнено любовью к жизни, женщинам и музыке. Особенной популярностью у его поклонников пользуется песня «Не говори ему», ставшая негласным гимном для многих женщин. Также стоит отметить три официальных кавера на известные хиты «Аэропорты», «Это здорово» и «Хлопай ресницами», которые долгое время держались на вершинах музыкальных чартов.

Живое исполнение и атмосфера вечера

В этот вечер вы услышите проверенные временем хиты на русском и грузинском языках в живом исполнении Нодара. Концерт пройдет в уютной обстановке "Руки ВВерх!" на Таганке, где каждый сможет насладиться музыкой на расстоянии вытянутой руки.

Организационные моменты

Сбор гостей начинается в 18:00, а начало концерта запланировано на 19:30. Бронь столов действительна до 21:00, после чего вы можете продолжить отдых, сделав дополнительную бронь при наличии свободных мест. Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными.

Вход на мероприятие строго с 18 лет. Если вы выглядите моложе, при себе обязательно иметь паспорт. Следует учесть и дресс-код: спортивные штаны не допускаются, а также мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в случае сильного опьянения.

Купить билет на концерт Нодар Ревия. Новогодний концерт

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
19:30
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
от 2200 ₽

Фотографии

Нодар Ревия. Новогодний концерт Нодар Ревия. Новогодний концерт

В ближайшие дни

Новогодняя Ночь джаза
12+
Джаз
Новогодняя Ночь джаза
20 декабря в 22:00 Jam Club
Билеты
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
3 января в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
Петр Подгородецкий
18+
Блюз Рок
Петр Подгородецкий
5 января в 18:30 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше