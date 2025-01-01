Нодар Ревия. Новогодний концерт

Новый год с Нодаром Ревией в Санкт-Петербурге

5 января на сцене Московского 111 пройдет незабываемый вечер с автором и исполнителем Нодаром Ревией. Участник легендарного шоу «Один в один», эксперт проекта «Ну-ка, все вместе!» и финалист популярных ТВ-шоу России порадует зрителей своим творчеством.

Музыка, пропитанная любовью к жизни

Нодар Ревия известен своими песнями, переполненными чувством. Его хит «Не говори ему» стал негласным гимном для многих женщин и отозвался в сердцах миллионов слушателей.

Завораживающие хиты и каверы

В программе вечера звучат проверенные временем хиты на русском и грузинском языках. Три официальных кавера на такие легендарные песни как «Аэропорты», «Это здорово» и «Хлопай ресницами» долгое время занимали лидирующие позиции в музыкальных чартах.

Приходите за праздничным настроением!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Вечер с Нодаром Ревией гарантирует вам заряд позитивной энергии и отличное настроение. Открытые сердца и любовь к музыке ждут вас на Московском 111!