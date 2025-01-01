Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нодар Ревия. Новогодний концерт
Киноафиша Нодар Ревия. Новогодний концерт

Нодар Ревия. Новогодний концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый год с Нодаром Ревией в Санкт-Петербурге

5 января на сцене Московского 111 пройдет незабываемый вечер с автором и исполнителем Нодаром Ревией. Участник легендарного шоу «Один в один», эксперт проекта «Ну-ка, все вместе!» и финалист популярных ТВ-шоу России порадует зрителей своим творчеством.

Музыка, пропитанная любовью к жизни

Нодар Ревия известен своими песнями, переполненными чувством. Его хит «Не говори ему» стал негласным гимном для многих женщин и отозвался в сердцах миллионов слушателей.

Завораживающие хиты и каверы

В программе вечера звучат проверенные временем хиты на русском и грузинском языках. Три официальных кавера на такие легендарные песни как «Аэропорты», «Это здорово» и «Хлопай ресницами» долгое время занимали лидирующие позиции в музыкальных чартах.

Приходите за праздничным настроением!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Вечер с Нодаром Ревией гарантирует вам заряд позитивной энергии и отличное настроение. Открытые сердца и любовь к музыке ждут вас на Московском 111!

Купить билет на концерт Нодар Ревия. Новогодний концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
19:30
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
от 2000 ₽

Фотографии

Нодар Ревия. Новогодний концерт Нодар Ревия. Новогодний концерт

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
11 января в 18:40 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, А.Сладковский, Д.Мацуев Аб-т № 3
8 февраля в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 7000 ₽
Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу
6+
Джаз Живая музыка
Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу
30 декабря в 17:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше