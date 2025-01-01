Меню
Ночные пляски. Музыкальная фантазия по мотивам произведений Ф. Сологуба
6+
О концерте

Премьера музыкальной фантазии «Ночные пляски» в Москве. Исполняет Ансамбль Дмитрия Покровского

В переменчивой атмосфере рубежа ХIХ-ХХ веков русские писатели и поэты проявляли особый интерес к романтическим фантазиям, которые были неразрывно связаны с мифологическими и фольклорными образами. В этом контексте особенно выделяется Фёдор Сологуб, автор самобытных «Сказочек» для взрослых и пьесы «Ночные пляски», написанной на основе одноимённой сказки из знаменитого сборника А. Афанасьева.

Сюжет и символика

В сюжете «Ночных плясок» красавицы королевны исчезают по ночам из дворца. Отец-король обещает тому, кто узнает, куда уходят его дочери, любую из них в жены и «полцарства в придачу». Вызов принимает юный поэт, который удачно выполняет свою задачу. Сологуб мастерски изображает противостояние мечты и действительности, дня и ночи, сна и яви.

Историческая справка

Спектакль «Ночные пляски» был сыгран в Литейном театре всего один раз, но с участием таких «звёзд эпохи», как Сергей Городецкий, Максимилиан Волошин, Алексей Толстой, Лев Бакст и Борис Кустодиев. Сценическое действо разыгрывалось в духе народного «балагана», где «сказочное» время переплеталось с современностью.

Ансамбль Дмитрия Покровского

В программе «Ночные пляски» Ансамбль Дмитрия Покровского исследует фольклорно-сказочную сущность пленительной поэтики Фёдора Сологуба, одного из главных представителей «русского символизма» эпохи Серебряного века. Созданный в 1973 году, ансамбль стал первым в России коллективом, который объединил научный подход к изучению фольклора с профессиональным исполнением. В этом творческом объединении сложилась уникальная вокальная школа, основанная на приёмах традиционного фольклорного пения.

Современные интерпретации

Виртуозно владея различными певческими стилями и техниками народной музыки, артисты ансамбля мастерски сочетают их с современным музыкальным исполнением. Фольклор в интерпретации Ансамбля Дмитрия Покровского — это живая и неотъемлемая часть национальной культуры, способная покорять сердца слушателей и преодолевать территориальные границы.

Март
1 марта воскресенье
17:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
