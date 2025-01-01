Спектакль «Ночной звонок» Сергея Кошонина. Драма о сложных отношениях по мотивам одноименной пьесы Виктора и Марии Мережко

Эта драма рассказывает о запутанных отношениях в семье, где каждый персонаж играет свою уникальную роль в сложном переплетении чувств и интересов.

Сюжет

В центре сюжета — муж, который оказался подчиненным своей жены, и любовник, занимающий пост начальника. В этой треугольной ситуации важную роль играет «мудрая» взрослая дочь. Она пытается спасти репутацию отца и разоблачить мать, втягивая в этот фарс малознакомого ресторанного трубача. Вопрос в том, кто же в итоге больше наломает дров и как герои смогут выкрутиться из щекотливой ситуации, оказавшись запертыми в маленькой квартирке.

Интересные факты

Спектакль создан на основе оригинальной пьесы, которая уже завоевала любовь зрителей в нескольких странах. Режиссер постановки известен своей способностью превращать сложные ситуации в глубокие и трогательные истории. Не упустите шанс увидеть, как они реализуют эту непростую драма на сцене.

Не пропустите возможность увидеть эту невероятную историю о любви, предательстве и семейных узах!