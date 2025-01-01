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Ночной стендап
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Ночной стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночной стендап в Standup Room Новосибирск

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора в Standup Room Новосибирск! Ночной стендап — это уникальная возможность насладиться искрометными шутками, живыми эмоциями и атмосферой веселья.

Что вас ждет?

В программе — выступления талантливых комиков, которые поделятся своими свежими и остроумными наблюдениями о жизни, любви и современных реалиях. Каждое выступление — это заряд позитива и хорошего настроения!

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте Standup Room или в кассе заведения. Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Рекомендуем бронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Интересные факты

Standup Room — это не только место, где проходят стендапы, но и площадка для творческих встреч и мастер-классов. Здесь регулярно выступают как местные комики, так и приглашенные звезды, что делает каждое мероприятие уникальным.

Приходите на Ночной стендап в Standup Room и зарядитесь позитивом на всю неделю!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 26 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 1 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 2 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 8 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 9 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽

В ближайшие дни

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
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Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6 сентября в 18:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2900 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
9 августа в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
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26 июля в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
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