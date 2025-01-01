Ночной стендап в Stand Up Store Moscow

На сцене Stand Up Store Moscow вас ждёт вечер искрометного юмора и остроумных шуток. Участники - талантливые комики, которые раскроют перед вами весь спектр современной комедии. В этот раз на сцену выйдут:

Алексей Соловьев - мастер игры слов и подколов, известный своими острыми наблюдениями.

Чермен Качмазов - комик с уникальным стилем, который тщательно подбирает темы для своих выступлений.

Артем Винокур - свежая кровь стендапа, способный рассмешить своим стилем буквально каждого.

Настя Веневитина - яркая представительница женского стендапа, чьи шутки полны иронии и самокритики.

Андрей Топоев - опытный комик, который прекрасно справляется с любыми залами и аудиториями.

Каждый из этих артистов готов подарить зрителям ночь веселья и смеха. На выступлениях комиков вы услышите актуальные шутки, основанные на жизни и повседневных ситуациях, которые точно заставят вас задуматься и улыбнуться.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера в Stand Up Store Moscow!