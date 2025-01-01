Меню
Ночной стендап: искрометный юмор на вашей сцене

Приглашаем вас на особенное мероприятие – «Ночной стендап», где вечер проведет яркая команда комиков. На сцене выступят:

  • Женя Хоньяков
  • Артем Винокур
  • Тимур Каргинов
  • Семен Деяк
  • Андрей Топоев

Каждому из этих комиков знакомы секреты хорошего настроения. Они способны рассмешить даже самого серьезного зрителя! Их индивидуальный стиль и уникальное чувство юмора создают неповторимую атмосферу праздника.

Что ожидать от вечера?

Вы увидите разнообразие тем и стилей, каждый комик привнесет свою изюминку, включая остроумные наблюдения о повседневной жизни, абсурдные ситуации и искренние истории. Будьте готовы смеяться до слез!

Небольшой секрет

Интересный факт о стендапе: этот жанр зародился в США в начале 20 века, и его популярность с тех пор уверенно растет по всему миру. Каждый выступающий – это не просто комик, а также актер и импровизатор, готовый откликнуться на настроение зала.

Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков, зарядитесь позитивом и хорошим настроением!

Декабрь
13 декабря суббота
23:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1500 ₽
27 декабря суббота
23:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1500 ₽

