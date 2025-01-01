Ночной Стендап

Меню
Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора! На сцене Stand Up Store Moscow выступят талантливые комики, которые подарят вам заряд позитива и море смеха.

Участники вечера

  • Андрей Топоев
  • Алексей Шамутило
  • Алексей Соловьев
  • Егор Свирский
  • Чермен Качмазов

Что ожидает зрителей?

Каждый из комиков представит свой уникальный стиль и оригинальные номера. Вы сможете насладиться как импровизацией, так и подготовленными шутками, которые точно поднимут настроение.

Интересные факты

Stand Up Store Moscow – это не только уютное пространство для развлечений, но и место, где начинающие комики могут попробовать себя на сцене. Здесь регулярно проводятся открытые микрофоны и мастер-классы, что способствует развитию новых талантов в комедийном жанре.

Почему стоит посетить?

Стендап — это отличный способ отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться живым видом искусства, который позволяет взглянуть на жизнь с юмором и легкостью!

Не упустите возможность стать частью этого зрелища и зарядиться положительными эмоциями!

Сентябрь
20 сентября суббота
23:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1300 ₽

