Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночной стендап
Киноафиша Ночной стендап

Ночной стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночной стендап в Standup Room

Опытные комики и новички проверяют новые шутки в уютной атмосфере Standup Room. Этот вечер подарит зрителям возможность насладиться живым выступлением талантливых артистов, которые стремятся донести до публики самые свежие и актуальные темы.

Когда и где?

Спектакль состоится в ночное время в самом центре города. Точное время и дата легко уточняются на сайте Standup Room. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы занять лучшие места!

Что ожидать?

На сцене выступят как опытные комики, так и молодые таланты, готовые представить свои самые смешные и оригинальные номера. Вас ждут неожиданные повороты и яркие шутки, которые заставят вас смеяться до слез.

Интересные факты

  • Standup Room известен своей дружелюбной и открытой атмосферой, где зрители могут не только смеяться, но и взаимодействовать с артистами.
  • Каждое выступление уникально; комики часто выходят на сцену, чтобы протестировать новые шутки, которые могут еще не звучать нигде больше.
  • Зрители имеют возможность успешно влиять на ход выступления — их реакция может вдохновить комиков на новые идеи!

Не упустите!

Если вы любите стендап и хотите провести ночь в компании хорошего настроения, то этот спектакль — именно то, что вам нужно. Приходите и станьте частью незабываемого вечера в Standup Room!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 22 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 29 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 5 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 12 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 19 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽
Новосибирск, 26 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
23:59 от 300 ₽

В ближайшие дни

18+
Рок
Рви меха оркестр
19 сентября в 21:30 Бродячая собака
от 800 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
5 сентября в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
«Легенды Блюза» с симфоническим оркестром. Blues Doctors
12+
Блюз
«Легенды Блюза» с симфоническим оркестром. Blues Doctors
8 октября в 19:00 Дом ученых
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше