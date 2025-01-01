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Ночной стендап
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Ночной стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Ночная комедия»: Улыбки и вкусные угощения в центре города

Приглашаем вас в мир смеха и хорошего настроения на «Ночной комедии»! Это уникальное мероприятие пройдет в уютном баре в самом центре города. Здесь вы сможете насладиться выступлениями лучших комиков, которые подарят вам незабываемые эмоции и заряд положительной энергии.

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые комики, готовые поделиться с вами своими самыми смешными шутками и историями. Атмосфера вечера обещает быть расслабляющей и дружелюбной, так что вы сможете не только посмеяться, но и пообщаться с другими зрителями.

Угощения и напитки

Не забывайте, что с вас – хорошее настроение, а с нас – вкусные напитки и аппетитные закуски. В нашем баре вы найдете широкий выбор коктейлей, пива и безалкогольных напитков, а также разнообразные закуски, которые идеально дополнят ваше вечернее времяпрепровождение.

Когда и где?

«Ночная комедия» пройдет в ближайшую субботу в 19:00. Место встречи – уютный бар в центре города, по адресу: [вставьте адрес]. Не упустите возможность провести вечер в компании смеха и веселья!

Билеты

Билеты можно приобрести заранее на сайте мероприятия или у входа в день выступления. Рекомендуем не откладывать покупку, так как места ограничены!

Не пропустите шанс зарядиться позитивом и весело провести время. Ждем вас на «Ночной комедии»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
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