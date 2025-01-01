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Ночной стендап
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Ночной стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночные шутки: Новогодние праздники с комиками

Новогодние праздники — это время веселья, смеха и радости. Именно в этот период мы приглашаем вас на уникальное шоу, которое подарит вам море положительных эмоций и зарядит энергией на весь вечер!

Что вас ждет?

В программе — лучшие комики, которые подготовили для вас самые смешные истории и шутки. Это отличная возможность отвлечься от повседневной суеты и насладиться атмосферой праздника в компании талантливых артистов.

Интересные факты

  • Новогодние комедийные шоу становятся все более популярными благодаря их уникальной атмосфере.
  • Комики подготовили специальные номера, вдохновленные праздниками, чтобы сделать ваше времяпрепровождение незабываемым.
  • Этот вечер — отличная возможность для встречи с друзьями и близкими. Приходите в компании!

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее приобрести билеты. Вы можете сделать это на нашем сайте или в кассе театра.

Не упустите шанс зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением в этот волшебный новогодний вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Ринго Краснодар, Калинина, 269
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Краснодар, 2 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
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