Город засыпает, просыпается комедия! Лучший ночной стендап концерт в Москве

Теперь смех работает в ночную смену! Когда город засыпает, просыпается комедия. Приглашаем вас на ночные стендап-концерты в столице, где опытные комики не дадут уснуть вашему чувству юмора и поднимут настроение всем «совам» города!

О мероприятии

Возрастное ограничение: 18+. Обратите внимание, что могут быть «черные шутки». Состав выступающих комиков остается в секрете, но мы гарантируем, что это всегда профессиональные и известные комики, участники популярных ТВ и YouTube проектов, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1.

Звезды стендапа

На наших мероприятиях уже выступали:

Гурам Амарян

Сергей Орлов

Артур Чапарян

Ирина Приходько

Андрей Атлас

Елена Новикова

Роман Косицын

Павел Дедищев

Расул Чабдаров

Богдан Лисевский

Ярослава Тринадцатко

Никита Дубровский

Вера Котельникова

Дима Гаврилов

Андрей Колмачевский

Условия посещения

Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы покупали билет со схемой зала, рассадка будет строго по местам, указанным в билетах. При покупке билетов без схемы, места будут распределены в зависимости от категории билета.

Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее. Это также даст вам возможность занять места ближе к сцене (не касается мероприятий с конкретными местами). Обратите внимание: если гость находится в сильном алкогольном опьянении, его могут не пустить.

Что ожидать

Каждую неделю – новые составы комиков. Продолжительность выступления: 1,5–2 часа. Вас ждет импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков!

Специальные предложения

*На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel скидки на меню во время концертов не действуют.

**Девушкам, пришедшим в вечерних платьях на площадках Tap & Barrel и O’Donoghue’s, подарим бокал игристого от заведения!

Почему скрыт состав

Мы гордимся тем, что каждая неделя приносит вам сюрпризы с нашими закрытыми лайн-апами. Благодаря многолетнему опыту в организации стендап-мероприятий, мы тщательно подбираем составы на концерты. Список комиков держится в секрете не только для того, чтобы удивить вас, но и для того, чтобы вы могли увидеть известных комиков по доступной цене.

StandUp_Msk

StandUp_Msk – это стендап-комьюнити комиков со всей России. У нас выступают участники всех популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Каждый день вы можете посещать стендап в ново