Ночной стендап

Теперь смех работает в ночную смену! Когда город засыпает, просыпается комедия. Приглашаем вас на ночные стендап-концерты в столице, где опытные комики не дадут уснуть вашему чувству юмора и поднимут настроение всем «совам» города!
Возрастное ограничение: 18+. Обратите внимание, что могут быть «черные шутки». Состав выступающих комиков остается в секрете, но мы гарантируем, что это всегда профессиональные и известные комики, участники популярных ТВ и YouTube проектов, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1.
На наших мероприятиях уже выступали:
Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы покупали билет со схемой зала, рассадка будет строго по местам, указанным в билетах. При покупке билетов без схемы, места будут распределены в зависимости от категории билета.
Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее. Это также даст вам возможность занять места ближе к сцене (не касается мероприятий с конкретными местами). Обратите внимание: если гость находится в сильном алкогольном опьянении, его могут не пустить.
Каждую неделю – новые составы комиков. Продолжительность выступления: 1,5–2 часа. Вас ждет импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков!
*На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel скидки на меню во время концертов не действуют.
**Девушкам, пришедшим в вечерних платьях на площадках Tap & Barrel и O’Donoghue’s, подарим бокал игристого от заведения!
Мы гордимся тем, что каждая неделя приносит вам сюрпризы с нашими закрытыми лайн-апами. Благодаря многолетнему опыту в организации стендап-мероприятий, мы тщательно подбираем составы на концерты. Список комиков держится в секрете не только для того, чтобы удивить вас, но и для того, чтобы вы могли увидеть известных комиков по доступной цене.
StandUp_Msk – это стендап-комьюнити комиков со всей России. У нас выступают участники всех популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Каждый день вы можете посещать стендап в ново