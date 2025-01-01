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Ночной стендап
Билеты от 1390₽
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Ночной стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 1390₽

О концерте/спектакле

Город засыпает, просыпается комедия! Лучший ночной стендап концерт в Москве

Теперь смех работает в ночную смену! Когда город засыпает, просыпается комедия. Приглашаем вас на ночные стендап-концерты в столице, где опытные комики не дадут уснуть вашему чувству юмора и поднимут настроение всем «совам» города!

О мероприятии

Возрастное ограничение: 18+. Обратите внимание, что могут быть «черные шутки». Состав выступающих комиков остается в секрете, но мы гарантируем, что это всегда профессиональные и известные комики, участники популярных ТВ и YouTube проектов, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1.

Звезды стендапа

На наших мероприятиях уже выступали:

  • Гурам Амарян
  • Сергей Орлов
  • Артур Чапарян
  • Ирина Приходько
  • Андрей Атлас
  • Елена Новикова
  • Роман Косицын
  • Павел Дедищев
  • Расул Чабдаров
  • Богдан Лисевский
  • Ярослава Тринадцатко
  • Никита Дубровский
  • Вера Котельникова
  • Дима Гаврилов
  • Андрей Колмачевский

Условия посещения

Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы покупали билет со схемой зала, рассадка будет строго по местам, указанным в билетах. При покупке билетов без схемы, места будут распределены в зависимости от категории билета.

Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее. Это также даст вам возможность занять места ближе к сцене (не касается мероприятий с конкретными местами). Обратите внимание: если гость находится в сильном алкогольном опьянении, его могут не пустить.

Что ожидать

Каждую неделю – новые составы комиков. Продолжительность выступления: 1,5–2 часа. Вас ждет импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков!

Специальные предложения

*На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel скидки на меню во время концертов не действуют.
**Девушкам, пришедшим в вечерних платьях на площадках Tap & Barrel и O’Donoghue’s, подарим бокал игристого от заведения!

Почему скрыт состав

Мы гордимся тем, что каждая неделя приносит вам сюрпризы с нашими закрытыми лайн-апами. Благодаря многолетнему опыту в организации стендап-мероприятий, мы тщательно подбираем составы на концерты. Список комиков держится в секрете не только для того, чтобы удивить вас, но и для того, чтобы вы могли увидеть известных комиков по доступной цене.

StandUp_Msk

StandUp_Msk – это стендап-комьюнити комиков со всей России. У нас выступают участники всех популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Каждый день вы можете посещать стендап в ново

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
26 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
1 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
2 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
8 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
9 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
15 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
16 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽

В ближайшие дни

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Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
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StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
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StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
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