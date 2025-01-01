Ночной стендап (+ напиток)

Ночной стендап в Казани

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, которое подарит вам незабываемые эмоции и отличный вечер! В стоимость билета входит бокал пенного напитка — прекрасный способ поднять настроение и создать атмосферу веселья.

Суть шоу

Наша концепция проста: если шутка комика оказывается хорошей, он выпивает. Если же шутка не удалась — комик выпивает дважды! Интрига вечера заключается в том, что мы узнаем, что станет с комиками в конце шоу.

Информация для зрителей

Продолжительность шоу составляет 1,5 часа. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ на баре.

Если вы покупаете часть билетов за столиком, будьте готовы к возможности соседства с другими зрителями.

Во время выступления запрещено разговаривать и выкрикивать — это может отвлекать как комиков, так и других зрителей.

Вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже если у вас есть билеты.

Запрещено проносить свои напитки и закуски в заведение.

Обратите внимание: со сцены может прозвучать нецензурная лексика. Подготовьтесь к этому!

Возрастное ограничение: 18+

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего вечера, полный смеха и неожиданных поворотов!