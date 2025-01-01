Ночной стендап (+ напиток)

Ночной стендап в Казани
Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, которое подарит вам незабываемые эмоции и отличный вечер! В стоимость билета входит бокал пенного напитка — прекрасный способ поднять настроение и создать атмосферу веселья.
Суть шоу
Наша концепция проста: если шутка комика оказывается хорошей, он выпивает. Если же шутка не удалась — комик выпивает дважды! Интрига вечера заключается в том, что мы узнаем, что станет с комиками в конце шоу.
Информация для зрителей
- Продолжительность шоу составляет 1,5 часа. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ на баре.
- Если вы покупаете часть билетов за столиком, будьте готовы к возможности соседства с другими зрителями.
- Во время выступления запрещено разговаривать и выкрикивать — это может отвлекать как комиков, так и других зрителей.
- Вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже если у вас есть билеты.
- Запрещено проносить свои напитки и закуски в заведение.
- Обратите внимание: со сцены может прозвучать нецензурная лексика. Подготовьтесь к этому!
- Возрастное ограничение: 18+
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего вечера, полный смеха и неожиданных поворотов!