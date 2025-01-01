Ночной Stand Up

Шоу «Ночной стендап» в Stand Up Патрики: веселое время для ценителей юмора

Приглашаем вас на ночной стендап-концерт «Ночной стендап», где выступают как опытные комики, так и молодые, но уже зарекомендовавшие себя таланты! Каждый вечер вас ждет уникальный состав, который меняется, поэтому всегда будет интересно.

Подробная информация о составе

Для ознакомления с составом выступающих на ближайшую неделю, посетите сайт организатора. Узнайте, кто из комиков подарит вам заряд позитива и хорошего настроения!

Удобства для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту. Однако менеджеры зала позаботятся о вашем комфортном размещении.

Советы для компаний

Если вы планируете прийти с друзьями, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. При покупке билетов на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли разместить за одним столом.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться хорошим настроением!