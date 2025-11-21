Спектакль Ночной полет

Меню
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по мотивам романа Антуана де Сент-Экзюпери в Театре им. Комиссаржевской

Театр им. Комиссаржевской представляет спектакль, основанный на романе знаменитого франсужа Антуана де Сент-Экзюпери. Перевод текста осуществлён М. Н. Ваксмахером. В этой постановке молодая и вдохновляющая режиссер Мария Мисник выступает не только как режиссёр, но и как художник-постановщик.

Создатели спектакля

  • Художник по костюмам: Юлия Юхновец
  • Художник анимации и компьютерной графики: Александра Свиязова
  • Композитор: Юрий Конаков
  • Выпускающий продюсер: Юлия Московская
  • Помощник режиссера: Анна Петренко

О спектакле

«С каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии. Но в этом море тьмы далёкая звезда на земле подает мне знак», — эти строки, взятые из произведений Сент-Экзюпери, помогают окунуться в мир его вдохновения и размышлений.

Имя автора философской сказки «Маленький принц» знакомо большинству зрителей, но «Ночной полёт», наполненный легкостью и глубиной, всё ещё остаётся в тени. Спектакль придаёт новую жизнь этой захватывающей прозе, раскрывая внутренний конфликт главного героя Фабьена, который теряется в потусторонней грозовой тьме.

Темы и идеи

В этом спектакле Мисник исследует темы одиночества, свободы и ценности каждого мгновения, предлагая зрителю задуматься над вопросом: «Мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто более ценное, чем человеческая жизнь… но что?»

Мария Мисник утверждает: «Это не чистая инсценировка романа. Это разговор с автором о маленьких взрослых и больших детях, мечтающих прожить свою жизнь ярко, красочно, незабываемо, свободно!»

Не упустите возможность погрузиться в этот явный гимн жизни и полёту на крыльях фантазии!

Декабрь
Январь
Февраль
11 декабря четверг
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽
24 декабря среда
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽
3 января суббота
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽
5 января понедельник
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽
9 февраля понедельник
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽
10 февраля вторник
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽

