Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночной орган в Анненкирхе
Киноафиша Ночной орган в Анненкирхе

Ночной орган в Анненкирхе

12+
Возраст 12+

О концерте

Ночный орган в Анненкирхе: Музыкальное шоу всех эпох

Приготовьтесь к вечеру, который перенесет вас от тьмы ночи к лучам восходящего солнца. Концерт «Ночной орган в Анненкирхе» обещает уникальную атмосферу благодаря авторскому световому шоу, создающему незабываемый визуальный ряд.

Классика и современность

В программе вы услышите шедевры различных эпох: от барочного великолепия до культовых современных саундтреков, которые узнаются с первых нот. Концерт начнется с традиционной мелодии «Тихая ночь», создавая уютную обстановку.

Эмоции будут нарастать в программе, переходя от готических фантазий Боэльмана к мягким звукам «Лунного света» Дебюсси. Торжественные аккорды Баха сменятся ураганом «Полета валькирий», а драматизм «Лунной сонаты» Бетховена в один момент откроет путь к величественному «Имперскому маршу» из «Звёздных войн». Не пропустите также гениальный саундтрек из «Интерстеллара», который унесёт вас на другие планеты, а в финале вы встретите восходящее солнце под музыку Штрауса.

Исполнители и визуальные эффекты

Концерт исполнит одаренная органистка Ольга Котлярова совместно с Сергеем Бусловым под впечатляющие медиапроекции от Руслана Назырова. Дополнят атмосферу облака дыма и пробивающиеся через них лучи света.

Ждем романтиков, меломанов и всех, кого привлекает магия ночи! Присоединяйтесь к этому незабываемому музыкальному событию.

Купить билет на концерт Ночной орган в Анненкирхе

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
22:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
19 июня пятница
22:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
26 июня пятница
22:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В

В ближайшие дни

Иванушки International. 30 солнечных лет на бис!
6+
Поп

Иванушки International. 30 солнечных лет на бис!

5 декабря в 19:00 СКА Арена
от 3000 ₽
Матушка земля
16+
Фестиваль

Матушка земля

20 июня в 12:00 Севкабель Порт
от 1000 ₽
АББА. Лучшие хиты
6+
Поп Кавер

АББА. Лучшие хиты

19 июня в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше