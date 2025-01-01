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Ночной концерт

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О концерте/спектакле

Ночные джазовые концерты в Police Station

Приглашаем вас на уникальные ночные концерты в клубе Police Station, где звучит джазовая музыка самых разных направлений. Здесь вы сможете насладиться как традиционным джазом, так и современными его вариациями, включая мейнстрим, мануш, диксиленд и многие другие стили.

Разнообразие джаза

Каждый вечер в Police Station — это возможность услышать что-то новое. Вы сможете насладиться как классическими композициями, так и свежими аранжировками от современных исполнителей. В программе участвуют как известные музыканты, так и начинающие джазовые коллективы, что делает каждое выступление уникальным.

Уютная атмосфера

Police Station — это не только музыка, но и атмосфера. Уютное пространство, интересный интерьер и дружелюбная публика создают идеальные условия для вечернего отдыха. Здесь можно не только послушать джаз, но и насладиться вкусной едой и напитками.

Джаз в Петербурге

Джазовая сцена Санкт-Петербурга всегда была разнообразной и насыщенной. Ночные концерты в Police Station продолжают эту традицию, привнося свежие идеи и таланты в музыкальную жизнь города. Не упустите шанс стать частью этого удивительного мира джаза!

Следите за расписанием и не пропустите свои любимые выступления. Ждем вас на ночных концертах в Police Station!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Комедия VS Таро
18+
Юмор
Комедия VS Таро
24 августа в 18:00 Квартира 8
от 500 ₽
Atomic Jam Band
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Рок-н-ролл Блюз
Atomic Jam Band
23 июля в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
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Классическая музыка
"Герои сказок в музыке", аб-т №13
26 октября в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
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