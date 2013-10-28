Меню
Премьера спектакля «Ночной эфир» в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» рад представить премьеру спектакля «Ночной эфир», который основан на мистических радиоэфирах легендарной станции «Coast to Coast AM». Переносим вас в атмосферу 80-х годов, когда планета замирала под звуки электрогитар и шум радиоволн.

Сюжет

Два радиоведущих в студии знают все самые безумные городские легенды, теории заговора и паранормальные явления. Их голоса становятся единственным источником света в ночи для миллионов слушателей. Однако, что произойдет, если они решат пошутить? Не над кем-то, а над всей планетой сразу? Объявив о конце света в надежде поднять свои рейтинги, они совсем не подозревают, к каким последствиям это приведет.

Их розыгрыш оказывается слишком убедительным, и паника быстро расползается от побережья до побережья. Постепенно они теряют контроль над своей шуткой, а их слова становятся последней надеждой для тех, кто искал знамение. Это захватывающее повествование заставляет задуматься о границах вмешательства в сознание людей.

Актерский состав

В спектакле «Ночной эфир» вы увидите выдающихся актеров: Евгения Осокина и Евгения Вараву, которые с блестящей игрой подарят зрителям незабываемые эмоции.

Не верьте всему, что слышите

Мы приглашаем вас проникнуться атмосферой таинственности и напряжения. Спектакль «Ночной эфир» заставит вас задуматься о том, насколько сильно мы можем доверять источникам информации. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

Октябрь
28 октября вторник
19:00
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
от 700 ₽

