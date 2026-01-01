Классическая музыка под гитару

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого звучат шедевры классической музыки с гитарой в главной роли. Это выдающееся музыкальное событие представит публике не только традиционные композиции, но и редкие произведения, в которых гитара играет ключевую роль.

Программа вечера

Боккерини. Квинтет «Ночная стража в Мадриде» для гитары и струнного квартета (IV часть)

Вивальди. Концерт для скрипки, гитары и струнных ре минор, RV 540

Доменикони. Сюита «Коюнбаба»

Сайнс де ла Маса. Сапатеадо

Турина. Севильяна

Фалья. Семь испанских народных песен

Исполнители

Концерт ведет талантливая Марина Принц, а Мясковский-квартет в составе:

Александр Зинченко (скрипка)

Юлия Максимова (скрипка)

Владимир Зинченко (альт)

Алексей Кудинов (виолончель)

Станислав Нестеров (гитара)

Звучание гитары в классической музыке

Гитара — это один из самых универсальных и распространённых инструментов, однако на академической сцене она не так часто звучит. Сегодня у вас есть возможность услышать, как гитара может воплотить в себе как строгие классические традиции, так и страстные эмоции.

Не пропустите шанс насладиться этим музыкальным событием и открыть для себя удивительное звучание гитары в классической музыке!