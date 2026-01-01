Ночная стража в Мадриде

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого звучат шедевры классической музыки с гитарой в главной роли. Это выдающееся музыкальное событие представит публике не только традиционные композиции, но и редкие произведения, в которых гитара играет ключевую роль.
Концерт ведет талантливая Марина Принц, а Мясковский-квартет в составе:
Гитара — это один из самых универсальных и распространённых инструментов, однако на академической сцене она не так часто звучит. Сегодня у вас есть возможность услышать, как гитара может воплотить в себе как строгие классические традиции, так и страстные эмоции.
Не пропустите шанс насладиться этим музыкальным событием и открыть для себя удивительное звучание гитары в классической музыке!