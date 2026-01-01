Оповещения от Киноафиши
Ночная стража в Мадриде
Ночная стража в Мадриде

0+
Возраст 0+

О концерте

Классическая музыка под гитару

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого звучат шедевры классической музыки с гитарой в главной роли. Это выдающееся музыкальное событие представит публике не только традиционные композиции, но и редкие произведения, в которых гитара играет ключевую роль.

Программа вечера

  • Боккерини. Квинтет «Ночная стража в Мадриде» для гитары и струнного квартета (IV часть)
  • Вивальди. Концерт для скрипки, гитары и струнных ре минор, RV 540
  • Доменикони. Сюита «Коюнбаба»
  • Сайнс де ла Маса. Сапатеадо
  • Турина. Севильяна
  • Фалья. Семь испанских народных песен

Исполнители

Концерт ведет талантливая Марина Принц, а Мясковский-квартет в составе:

  • Александр Зинченко (скрипка)
  • Юлия Максимова (скрипка)
  • Владимир Зинченко (альт)
  • Алексей Кудинов (виолончель)
  • Станислав Нестеров (гитара)

Звучание гитары в классической музыке

Гитара — это один из самых универсальных и распространённых инструментов, однако на академической сцене она не так часто звучит. Сегодня у вас есть возможность услышать, как гитара может воплотить в себе как строгие классические традиции, так и страстные эмоции.

Не пропустите шанс насладиться этим музыкальным событием и открыть для себя удивительное звучание гитары в классической музыке!

Купить билет на концерт Ночная стража в Мадриде

Май
5 мая вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

